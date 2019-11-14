Trump'tan Hilal Kaplan'a: Gazeteci olduğunuza emin misiniz?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında soru sormak isteyen Sabah yazarı Hilal Kaplan'a, 'Gazeteci olduğunuza emin misiniz?' diye sordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, bu sırada ilginç bir olay yaşandı.

Trump, toplantının soru-cevap kısmında ikinci soruyu soracak gazeteciyi Erdoğan’ın seçmesini istedi

Erdoğan'ın Hilal Kaplan'ı tercih etmesinin ardından Trump, "Sadece dostane muhabirler... Gazeteci olduğunuza emin misiniz? Neden Cumhurbaşkanınıza soru sormuyorsunuz? Türk hükümeti adına çalışmadığınıza emin misiniz?” dedi.