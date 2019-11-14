Trump'tan Hilal Kaplan'a: Gazeteci olduğunuza emin misiniz?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, bu sırada ilginç bir olay yaşandı.
Trump, toplantının soru-cevap kısmında ikinci soruyu soracak gazeteciyi Erdoğan’ın seçmesini istedi
Erdoğan'ın Hilal Kaplan'ı tercih etmesinin ardından Trump, "Sadece dostane muhabirler... Gazeteci olduğunuza emin misiniz? Neden Cumhurbaşkanınıza soru sormuyorsunuz? Türk hükümeti adına çalışmadığınıza emin misiniz?” dedi.