Sputnik'e göre işten atılan 24 kişinin de sendikalı olması 'tesadüf'müş!

Sputnik Türkiye'nin Ankara ve İstanbul ofislerinde çalışan, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na üye 24 gazeteci işten çıkarıldı. 24 Temmuz günü grev kararı alınan ve toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiği kurumda gelinen nokta, tamamı sendikalı olan işçilerin hukuksuzca işlerinden edilmesi oldu.

Sputnik Ankara temsilcisi Elena Koçetkova, soL'un sorularını yanıtladı. Koçetkova'ya göre işten çıkarılan işçilerin tamamının sendikalı olması bir tesadüf. Koçetkova, "Karar çok daha önce alındı" derken, sendikalı işçilerin listesinin de ellerinde bulunmadığını söyledi.

"İşten çıkarılan 24 kişinin de sendikalı olması ve tam da yönetimle toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken çıkarılmaları dikkat çekici. Yönetimin gerekçe olarak 'ekonomik küçülme' açıklaması yapmasını samimi buluyor musunuz?" sorumuza Koçetkova şu yanıtı verdi:

"Rossiya Segodnya yönetiminde sendikalı işçilerin listesi mevcut değildir. Bu sebeple, sendikalı işçilerin kasten işten çıkarıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca şunu da vurgulamak istiyoruz; şirketin yaklaşık 1,5 ay önce aldığı daralma kararı, iş verimliliği ve ekonomik sebeplere bağlıdır. Söz konusu karar, işçi sendikasının grev ilan ettiği 24 Temmuz tarihinden çok önce, 3 Temmuz'da alınmıştır.

Hem İstanbul hem Ankara'da yer alan Rossiya Segodnya bürolarındaki bütün faaliyetler, Türk yasalarına mutlak şekilde uygundur. Şirketin faaliyet gösterdiği yıllar boyunca hiçbir yasal düzenlenmeye aykırı faaliyette bulunulmamıştır.

Yeniden yapılanma ve daralma sürecinde, çalışanların kıdem, ihbar ve izin hakkı gibi bütün hak ve alacakları Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kanunlarına harfi harfine uygun olarak eksiksiz şekilde ödenmiştir."

Sputnik yönetimi "ekonomik küçülme" gerekçesinde ısrarcı olsa da 24 kişinin işten atılması tam da toplu iş sözleşmesi süreci tıkandığında meydana geldi. Dolayısıyla Elena Koçetkova'nın "Sputnik yönetimi Türk yasalarına mutlak şekilde uygundur" açıklaması da gerçeklikten uzak gözüküyor.

Anayasa'ya göre örgütlenme özgürlüğü "bireylerin kendi menfaatlerini korumak için kendilerini temsil eden kolektif bir oluşum meydana getirerek bir araya gelme özgürlüğünü" ifade ediyor.

Sputnik Türkiye'nin aldığı bu karar 24 basın çalışanının örgütlenme özgürlüğünün ihlalini oluşturuyor. Yönetim açıkça hukuka aykırı bir karara imza atmış durumda.