Sputnik Türkiye emekçileri Ankara'da buluştu: Grevimiz 17 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) örgütlenen çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için yönetimle görüşmeler yürütmüştü. Ama görüşmeler, Türk ve Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara baskısı ve taleplerde uzlaşmaz tavrı sonrası sonlanmıştı.

Görüşmelere kapıyı tamamen kapatan Sputnik Türkiye yönetimi, daha sonra çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yapmıştı.

Temel haklarını talep eden çalışanlarsa yönetimin uzlaşmaz tavrına karşın 24 Temmuz’da grev kararını işyerine asmıştı.

Temel hak talepleri için mücadele ettikleri ve sendikalaştıkları için işten çıkarılan 23 Sputnik çalışanını Ankara'da bir araya gelerek mücadele vurgusu yaptı.

'Biz kazanacağız!'

Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"Sputnik Türkiye’nin İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışan 24 üyemiz dün sendikal nedenle işten atıldı.

Grev ilanını 24 Temmuz’da astığımız İstanbul bürosunun önünde Sputnik işverenine, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını çiğnemeyin ve çalışanların sendika hakkına saygı gösterin” demiştik. Bu çağrımıza rağmen aradan geçen on dört günde Sputnik işvereni yasaları çiğnemeye devam etti. Sendikal örgütlenmeyi dağıtmak ve toplu iş sözleşmesini imzalamamak için her türlü yolu denedi. Ankara bürosu işveren temsilcisi, Sendika olarak astığımız grev ilanı indirdi. Hem Ankara hem de İstanbul bürolarında üyelerimize istifa baskıları yapıldı.

Üyelerimiz istifa etsin diye yöneticiler tarafından ikna odaları kuruldu. Söktükleri grev kararımızı, resmî kurumlara yaptıkları başvurular reddedilince yeniden asmak zorunda kalan işveren, bu kez de sözde ‘ekonomik’ nedenle 24 üyemizin işine son verdi.

Üyelerimizin, evlerine götürdükleri ekmeği biraz daha büyütmek dışında bir dert ya da istekleri yok. Bu gördüğünüz plazada yüzbinlerce lira aylık ofis kirası ödeyen Sputnik patronunun ise söz konusu gazetecilerin ücreti olunca aklına hemen ekonomik zorluklar geldi.

Hiç kimse bize masal anlatmasın! Sputnik işvereni, 24 üyemizi ekonomik nedenle değil sendikal nedenle işten atmıştır. Sputnik Türkiye İstanbul ve Ankara ofislerinin temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51, 52 ve 53. Maddelerinin yanı sıra Türk Ceza Kanunun 118. maddesini de çiğnemiştir.

Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’a ve cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum; yasaların, anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin.

Hiçbir kurum, şirket ya da kişi bu ülkedeki kanunlardan daha güçlü değildir. Bir sendikanın grev ilanı astığı ve 17 Ağustos’ta grev uygulamasına başlayacağını duyurduğu bir süreçte 24 üyesinin işten atılması, bu ülkenin kanunlarıyla açık açık dalga geçmektir. Bu hadsizliğe karşı, Türkiye’de kanunların olduğunu görmek istiyoruz.

Sputnik Türkiye ofisi Ankara ve İstanbul temsilcileri, kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyor?

Sputnik Türkiye temsilci ve yöneticilerine sesleniyoruz: Sakın rahat uyumayın. Bu mücadele daha bitmedi, aksine yeni başlıyor. Sendika üyelerini işten atarak sorunları çözdüklerini sanan sizlere sesleniyoruz; 17 Ağustos’ta buraya grev pankartını asmaya geliyoruz!

Yasadışı şekilde işine son verdiğiniz üyelerimizi işe geri alana, toplu iş sözleşmesini imzalayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu ülkede kanunlar var. Bu ülkede çalışanların yasal hak ve güvenceleri var. Sizler de sendikamızın üyelerine hak ettikleri ücreti ve saygıyı verene kadar bu mücadele devam edecek.

Bir kez daha sesleniyoruz: Biz kazanacağız, emek kazanacak, alın teri kazanacak!"