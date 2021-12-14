'OHAL'e hazır olun' diyen Erdoğan'ın yakınındaki profesör, intihalle gündeme gelmişti

Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilanına hazırlıklı olması gerektiğini” söylemiş, tepkiler üzerine "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir" açıklamasını yapmıştı. Özgenç, Tayyip Erdoğan’a yakın bir isim olarak biliniyor.

Özgenç’in YÖK Genel Kurulu Üyesi olduğu yıllarda, Eğitim-Sen hakkında bir rapor hazırlayarak YÖK’e iletmiş ve Özgenç’in doçentlik tezinde intihal olduğunu iddia etmişti. YÖK Başkanvekili olan Özgenç’in hakkında hazırlanan raporu öğrendikten sonra 2010 yılında bu görevden istifa etmişti.

Eğitim-Sen raporundaki iddialara göre YÖK Yürütme Kurulu üyesi olan Prof. Dr. İzzet Özgenç’in 1997 yılında hazırladığı doçentlik çalışması, büyük ölçüde, Almanya’nın Osnabrück Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hans Achenbach’ın 1974 yılında Berlin’de yayımlatılmış bulunan “Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre” isimli eserinden alınmıştı. Toplam 132 sayfa olan doçentlik tezinin ilk elli sayfası doğrudan Achenbach’ın eserinden kaynak belirtilmeden aktarılmıştı. Burada kullanılan 290 referansın 202 adedi doğrudan ve sıralı bir biçimde Achenbach’ın eserini takip etmekteydi. Özgenç’in hazırladığı doçentlik tezi üç kez reddedilmiş, 1997 yılında ise kabul edilmişti.

AKP’nin mimarlarından

Özgenç, Profesör Sulhi Dönmezer’in asistanlarından. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarından. Her ne kadar adı ön planda gözükmese de AKP’nin kuruluşunda da etkili oldu. Ceza Kanunu Reformu bilim kurulunda görüşülürken “zinanın yeniden suç olarak tanımlanması, devrim yasalarına karşı verilecek suçların ertelenmesi” gibi önerilerde bulunmuştu. 2008 yılının başında geçtiği YÖK başkanvekilliği sırasında ise, üniversite öğretim üye ve görevlilerini zora sokan birçok uygulamaya imza attı. Bunlardan birkaçı, tıp fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin rotasyonu; meslek örgütlerinin yönetim ve denetim kurullarında faaliyet gösteren öğretim üyelerinin 2547 sayılı Kanunun 38. maddesinde belirtilen görevlendirilmelerinin yapılması gereği; 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlilerinin, statülerinin aynı kanunun 33/a maddesine göre yapılmasını engelleyen kararlardı.

Hakkındaki haberlere göre Özgenç’in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine 1985 yılında son verilmişti. İddialara göre gerekçe, fakültedeki irticai faaliyetlerdi. Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi’nde görev yapmaya başlayan Özgenç, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında ona hukuk danışmanlığı yaptı. O dönemde de belediyeye ait şirketlerin yönetim kurulu üyesi olması iddiasıyla bir ceza soruşturmasına uğradığı basına yansıyan Özgenç’in dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’a karşı hazırlanan Şemdinli iddianamesinin ardında bulunan kişi olduğu iddia edilmişti.