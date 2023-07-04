Çin'den Japonya'nın Fukuşima atık suyunu okyanusa dökme planına tepki

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun (IAEA) güvenlik raporunun Japonya hükümetinin, Fukuşima nükleer enerji santralinden gelen radyoaktif suların Pasifik Okyanusu'na dökme planına "tam olarak yeşil ışık yakmadığını" vurguladı.

Çin'in Büyükelçisi Wu Jiangho, atıkları denize dökme planını derhal durdurma ve daha bilimsel, güvenli, şeffaf ve kabul edilebilir yöntem bulma konusunda uluslararası toplumla müzakere etme yönünde Japonya hükümetine çağrı yaptı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Fukuşima nükleer santralinden gelen atık su, 60'tan fazla radyonüklit içeriyor. Bunlara dair bir henüz etkili bir arıtma teknolojisi geliştirilmedi. Japon arıtma sisteminin etkinliği ve sürdürebilirliği yeterli bir güvenilirliğe ulaşabilmiş değil" denildi

Japonya, santralden gelen atık suları denize dökme kararını Nisan 2021'de açıklamış, buna dair resmi planı Temmuz 2022'de yayınlamıştı. Tokya hükümeti, birçok kez bu planın ertelenmeyeceğini ifade etmişti.

Basın toplantısında konuşan Büyükelçi Wu, hem ülke içinde hem de yurt dışında dile getirilen meşru ve makul endişeleri dikkate alması ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması yönünde Japonya'ya çağrı yaptı.

Diğer yandan, IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Japonya'ya dört günlük ziyaret kapsamında Japonya Başbakanı Fumio Kushida ile görüştü.

Grossi, Japonya'nın atıkları denize dökme planına ilişkin İleri Likid İşletim Sistemi'ne dair IAEA'nın son değerlendirme raporunu sunması bekleniyor.

Grossi, raporu sunmadan önce yaptığı açıklamada, Japonya'nın planının "uluslararası güvenlik standartlarını karşıladığını" ve insan sağlığı ve çevre için "göz ardı edilebilir bir radyolojik etkisi" olacağını söyledi.