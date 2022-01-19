BBC İstanbul Bürosu'nda enflasyon oranının altındaki zammı kabul etmeyen basın emekçileri greve çıkmıştı.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, greve ilişkin bugün yaptığı paylaşımda, "Gümüşsuyu’nda hava 2 derece. Poyraz hız kesmiyor. Biz de. Adil bir ücret için çıktığımız BBC grevi altıncı gününde" ifadesini kullandı ve bir video paylaştı.
❄️ Gümüşsuyu’nda hava 2 derece. Poyraz hız kesmiyor. Biz de. Adil bir ücret için çıktığımız BBC grevi altıncı gününde. #BBCdeGrevVar— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) January 19, 2022
Istanbul temp 2 C... Northern winds has not slowed down. We're still here for a fair contract. #BBCTurkeyStrike #SolidarityBBCTurkey pic.twitter.com/U8zJZKgpTm