BBC grevi altıncı gününde

BBC İstanbul Bürosu'nda çalışan basın emekçileri bugün grevlerinin altıncı gününde.

Haber Merkezi

BBC İstanbul Bürosu'nda enflasyon oranının altındaki zammı kabul etmeyen basın emekçileri greve çıkmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, greve ilişkin bugün yaptığı paylaşımda, "Gümüşsuyu’nda hava 2 derece. Poyraz hız kesmiyor. Biz de. Adil bir ücret için çıktığımız BBC grevi altıncı gününde" ifadesini kullandı ve bir video paylaştı.

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