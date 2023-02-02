Aydın'da AYDEM araçları AKP propagandası için kullanıldı

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Aydın’a yapacağı ziyaret öncesi tepki çeken bir olayı kamuoyu ile paylaştı.

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aydın, AKP bayrakları ve Erdoğan posterleri ile süslendi. Ancak süslemelerin halktan hizmet bedeli alan Aydem Elektrik A.Ş. araçlarıyla yapılması tepki çekti.

CHP'li Bülbül yaşanan bu olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

'Halktan aldıklarıyla AKP'ye hizmet ediyorlar'

Bülbül paylaşımına ise şunları kaydetti:

"Fatura biraz gecikince elektriği kesen Aydem’in araçları ve ekipleri; Erdoğan, Aydın’a gelecek diye sokaklara AKP bayrakları asıyor. Halktan aldıkları hizmet bedeliyle AKP’ye hizmet ediyorlar. Size yazıklar olsun! Aydınlı hemşehrilerim 14 Mayıs’ta size bunun hesabını soracak!"