Tekstil İşçileri Enternasyonali kuruldu

Kahire’de toplanan Tekstil İşçileri Sendikaları Enternasyonali kuruluş kongresini tamamladı. Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı kongreye gönderdiği mesajda enternasyonalin bir parçası olmaya ve Türkiye’de bu enternasyonali temsil etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun çağrısıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de 6-7 Mart tarihlerinde toplanan Tekstil Hazırgiyim ve Deri İşçileri Sendikaları Enternasyonali kuruluş kongresini tamamladı.

Birçok ülkeden delegelerin katılımıyla toplanan kongrenin son gününde Arjantin’den Ernesto Trigo başkanlığa ve Mısır’dan Abdülfettah İbrahim de genel sekreterliğe seçildi.

Kongreye davet edilen ancak diplomatik ve siyasi nedenlerle katılamayan Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı, Kongre’ye bir mesaj göndererek enternasyonalin bir parçası olmaya hazır olduklarını açıkladı. PE Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı ayrıca bir video mesajla da Kongreyi selamladı.

PE Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı’nın yayımladığı açıklama şöyle:

“Sevgili dostlar ve yoldaşlar,

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun çağrısıyla toplanan Tekstil, Hazırgiyim ve Deri İşçileri Sendika Enternasyonali’nin kuruluş kongresini tekstil sektöründe çalışan işçiler olarak Türkiye’den selamlıyoruz.

Enternasyonalin kuruluş kongresine katılmamız için DSF’nin nazik davetini aldık. Bunun üzerine Türkiye’de tekstil işçilerinin patronlara karşı hak arama ve örgütlenme platformu olan Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı içinde yer alan Çelik Nakış işçilerinden bir delegasyonu Mısır’da yapılan toplantıya dahil etmek için karar aldık. Ancak Mısır devletinin Türkiye’den seyahatlere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bugün aranızda olmamız engellendi. Bu konuda sorumluluğu bulunan devlet kurumlarına protestomuzu iletiyoruz. İnanıyoruz ki, hiçbir güç işçilerin uluslararası alanda geliştirmeye çalıştığı birlik girişimlerine engel olamayacaktır.

Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı olarak, Tekstil, Hazırgiyim ve Deri İşçileri Sendika Enternasyonali’nin kuruluş kongresini selamlıyoruz.

Türkiye’de de tekstil, hazır giyim ve deri işçileri düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, kayıtdışı çalışma gibi pek çok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bunların yanında tekstil sektörü, çocuk işçiliğinin ve kayıtdışı göçmen işçiliğinin yaygın olarak görüldüğü sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu koşulların ortaya çıkışında sektörün bu ihlalleri kolaylaştıran yapısının etkili olduğu kuşkusuzdur. Ancak bundan daha önemlisi tekstil, hazırgiyim ve deri işçilerinin örgütsüzlüğüdür. Bu koşulların değiştirilmesi de ancak ve ancak atölye atölye, fabrika fabrika örgütlenmekle mümkündür.

Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı tam da bu ihtiyaçtan ve bu bilinçle doğmuştur. Tekstil işçilerinin haberleşme, mücadele ve dayanışma ağı olan Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı, işyeri komiteleriyle temsiliyet oluşturmakta, bölgesel dayanışma ağlarıyla farklı işyerlerinden işçileri bir araya getirmektedir.

Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı, son günlerde patronlara karşı önemli zaferler elde etti. Uluslararası markalar olan Zara, Bershka, Tesco, Marks&Spencer gibi markalara üretim yapan ve Türkiye’deki üretim zincirinin içinde yer alan İnter Tekstil ve Simo Tekstil işyerlerinde işçilerin ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için yürüttüğümüz mücadele zaferle sonuçlandı. Şimdi Çelik Nakış işçilerinin mücadelesi devam ediyor. Çelik Nakış işçileri ilk kazanımlarını elde ettiler. Tedarik zincirindeki fasonlardan en üstteki markaya kadar sorumlu patronların peşini bırakmadan mücadelemiz devam ediyor.

Bir kez daha PE Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı ve bu ağda örgütlenerek mücadele yürüten tekstil işçileri olarak toplantınızı selamlıyor, kuruluşunu gerçekleştireceğiniz Uluslararası Tekstil İşçileri Enternasyonali’nin parçası olmaya ve Türkiye’de bu enternasyonali temsil etmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

Dayanışma duygularımızla.

PE Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı/Türkiye”

Ayrıca Türkiye’den tekstil işçileri bir video mesaj göndererek Kongreyi selamladılar: