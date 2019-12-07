'İşi kapatmaya' devam: Türk-İş Başkanı yeniden Ergün Atalay

Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde bakana eğilerek 'Uzatsak işi karıştıracağız, en azından kapattık böyle’ diyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçildi.

Türk-İş Konfederasyonunun 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçildi.

Ağustos ayında yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği düşük teklifi kabul eden Türk-İş Başkanı Atalay, mikrofonun açık olduğunu unutarak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a “Uzatsak işi karıştıracağız, en azından kapattık böyle” demişti.

Türk-İş’ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun bir otelde düzenlenen 23. Olağan Genel Kurulu’nda 289 delege oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. 279 oy geçerli, 10 oy da geçersiz sayıldı. Ergün Atalay, geçerli oyların 236’sını alarak yeniden genel başkan oldu.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.

Seçimin sonuçlanmasının ardından Atalay, delegelere hitaben kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

