TASS: S-400 sözleşmesinde Türkiye’ye teknoloji transferi yok

TASS’a konuşan bir kaynak Rusya’nın Türkiye ile imzaladığı S-400 sözleşmesinde herhangi bir teknoloji transferinin öngörülmediğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan bir askeri diplomatik kaynak, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 sözleşmesinde kısmi bile olsa hiçbir teknoloji transferinin öngörülmediğini söyledi.

Ajansın ismini yayımlamadığı kaynak, “Türkiye 2 adet S-400 bataryası, 120’den fazla karadan havaya güdümlü füze ve ayrıca yardımcı donanım, yedek parça ve aletleri teslim aldı” dedi

Sözkonusu kaynak kontratta kısmi bile olsa herhangi bir teknoloji transferinin ise öngörülmediğini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Kremlin, teknoloji transferinin kısmen de olsa anlaşmada yer alabileceğini duyurmuştu.

'İMZALAR ARALIK'TA ANKARA'DA ATILDI'

TASS’a konuşan kaynak Türkiye ile Rusya arasında teslimata dair imzaların Aralık ayının başında Ankara’da atıldığını ve 20 aylık garanti bakım süresinin de bu tarihten itibaren başladığını açıkladı.

Haberde Rusya devlet silah ithalat şirketi Rosoboronexport’un bu bu bilgiye ilişkin bir yorumda bulunmadığı da ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada S-400’lerle ilgili eğitim süreci ve kurulum çalışmalarının sürdüğünü ve hava savunma sistemlerinin Nisan ya da Mayıs ayında aktive edileceğini söylemişti.

Rusya’dan Ankara’ya ilk S-400 sevkıyatı Temmuz 2019’da yapılmıştı.

