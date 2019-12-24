Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim: Türkiye, ABD ve İsrail’in komplosuyla karşı karşıyayız

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye, ABD ve İsrail’i komploculukla suçladı.

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye, ABD ve İsrail'i, Şam'ın terörle mücadele çabalarını engellemek için komplo içinde olmakla suçladı.

Suriye Şam'da düzenlenen 12'nci Suriye-Rus Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde konuşan Muallim, "ABD, Türkiye ve düşman İsrail, Suriye'nin terörle mücadelesini, özellikle de El Nusra'ya karşı mücadeleyi engellemek için ülkemize karşı komplo kurmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Suriye'nin, ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin saldırganlığı ile karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Muallim, ABD'nin Suriye petrolünü metodik olarak yağmalama çabası içinde olduğunu, birkaç gün önce Humus'taki petrol tesislerine saldırmak üzere İHA'lar gönderdiğini kaydetti. Muallim, İsrail'in de Pazar akşamı Şam ve çevresine roket saldırıları düzenlediğini de hatırlattı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre ise Lavrov ise iki ülke arasında ilişkilerin dinamik bir şekilde geliştiğini belirterek terör örgütlerini tamamen yok etme amacıyla yürütülen savaşta devam eden koordinasyonun ikili işbirliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Suriye'nin istikrarı yeniden kurma, yeniden imar ve büyük ekonomik projeler başlatma noktasına doğru bir geçiş döneminde olduğunu belirten Lavrov, uluslararası camiaya Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme süreçlerine yardım etmeleri ve insani yardımların planlamasında Suriye'deki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurmaları çağrısı yaptı.