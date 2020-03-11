Sosyal medyada koronavirüse ilişkin sahte rapor

Yeni koronavirüse ilişkin Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda UNICEF'e ait olduğu iddiasıyla yayılan önlem raporunun sahte olduğu ortaya çıktı. UNICEF, söz konusu raporu kendilerinin paylaşmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Yeni koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medyada yayılan bir rapor sahte çıktı.

Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda UNICEF'e ait olduğu iddia edilen bir sahte raporun yayılmasının ardından UNICEF'ten açıklama geldi.

Raporda geçen dondurma ve soğuk yiyeceklerden uzak durmanın hastalığı önleyebileceğine yönelik iddiaya değinen UNICEF Ortaklıklar Yönetimi Başkan Yardımcısı Charlotte Petri Gornitzka, "Dünyada çeşitli dillerde olarak UNICEF haberi olarak yayılan bir çevrimiçi mesaj, dondurma ve soğuk içeceklerden uzak durmanın hastalığın önlenmesinde işe yarayacağına işaret ediyor. Bu tabii ki tamamen asılsız. Hatalı bilgi paylaşmak ve güvenilir bir kurumu referans vererek bunu yapmak tehlikeli ve yanlış" açıklamasında bulundu.

UNICEF, raporun yayıldığı Malezya, Hindistan ve Filipinler'de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, raporun sahte olduğu bilgisini verdi.

Raporda, kıyafetleri yıkayıp güneşte kurutmanın 2 saatte virüsü öldüreceği, avuç içine alkol sürmekle virüsün dezenfekte edilebileceği, sıcak su ve güneş ışığının önlemde etkili olduğu gibi bilgiler yer alıyor.