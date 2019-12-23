Serrac: Biz Türk tank ve İHA’larını getirtmekle mi suçlanıyoruz?

Libya Ulusal Mutabakat Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el-Serrac, İtalya basınına Türkiye'yle yapılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el-Serrac, İtalya’nın Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Libya'daki durumu değerlendirdi.

İtalya dahil olmak üzere pek çok ülkeden silah istediklerini ancak Roma'nın kendilerine resmi bir cevap vermediğini söyleyen Serrac, "Biz, İtalya dahil pek çok ülkeden silah istemiştik. Her halükarda İtalya kendisine en uygun politikayı seçme hakkına sahiptir ve bu ülkeyle ilişkiler mükemmel olmaya devam etmektedir. Aslına bakılırsa Roma’dan resmi hiçbir cevap gelmedi" dedi.

Libya’da General Halife Hafter’in Rusya’nın yardımıyla ilerlediği söyleyen Serrac, "Yabancıların müdahalesiyle daha da karmaşık hale gelen, zor bir senaryo söz konusu. Ancak tüm meselenin Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeler aracılığıyla çözüme kavuşturulabileceğini sanmıyorum. ABD’nin, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Berlin Konferansı'nı hazırlamakta olan Almanya’nın ve diğer Avrupalı ortakların seslerinin eksik olmadığı, ikili ve çok taraflı aralıksız temasların harmanlandığı bir süreçte bulunuyoruz" yorumunu yaptı.

'MUTABAKAT HAKKIMIZ'

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakata da değinen Serrac, "Libya ve Türkiye; meşru, bağımsız ve egemen hükümetlere sahip BM üyesi iki ülkedir. O muhtıra bizim hakkımızdır. Samimi olarak söylemem gerekirse İtalya ile aramızdaki iyi ilişkileri ve iş birliğini takdir ediyor ve daha da yoğunlaşmasını diliyorum ancak Roma nezdinde hiçbir yükümlülüğümüz yoktu" dedi.

Serrac, Türkiye ile devam eden müzakerelere ilişkin ise, "Her kimin itirazı varsa uluslararası hukuka ya da uluslararası bir mahkemenin hakemliğine başvurabilir. Kıyılarımızın Kıbrıs ve Malta ile sınır sularına ilişkin haklar konusunda yaşanan kavgalar için zaten bu durum yaşandı. Tahkime gidildi ve anlaşmazlıklar barışçıl şekilde çözüme kavuşturuldu. Yunanistan’ın protestolarını ise yersiz ve aşırı çığırtkan buluyorum. Libya’nın o kadar zayıf olduğuna gerçekten inanıyorlar mı? Baskı ve manipülasyon kabul etmiyoruz."

'TÜRK TANK VE İHA'LARI GETİRTMEKLE Mİ SUÇLANIYORUZ?'

Serrac, Libya’nın Suriye'ye benzediği şeklindeki yoruma ilişkin şunları söyledi:

"Yabancı askeri müdahalelere ilişkin tehlike konusunda yıllardır uyarıda bulunuyoruz. Vekalet savaşına ilişkin 4 Nisan 2019'dan çok daha önce uyarıda bulunuyordum. Askerlerin Rus, Mısırlı ya da başka milletten olmasının önemi yok. Şimdi biz Türk tank ve İHA’larını getirtmekle mi suçlanıyoruz? Kusura bakmayın ama hükümetimizden ne bekliyordunuz? Başkent yerle bir edilirken, kana bulanırken, işgal edilirken bir kenarda durup hiçbir şey yapmayacağımızı mı? Sorumluluk sahibi hiçbir hükümet, halkı taciz edilirken pasif kalamaz. Bizi eleştiren herkes önce kendisine, bizim yerimizde olsa ne yapardı, onu sorsun. Alternatifimiz olmadığını görecektir."