Lise öğrencileri regl olmadıklarını kanıtlamak için soyunmaya zorlandı

Muhafazakar bir Hindu grubu olan Swaminarayan tarikatına ait Shree Sahajanand Kız Enstitüsü'nün öğrencileri, regl olmadıklarını kanıtlamak için soyunmaya zorlandı. Öğrenciler yaşadıkları baskılara karşı şikayetçi oldu.

Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletindeki bir yurtta kalan lise öğrencileri, kadın öğretmenlere regl olmadıklarını kanıtlamak için iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorlandıklarını söyleyerek şikayette bulundular.

Geçen Salı günü Bhuj kentindeki yurtta 68 genç kadın, tuvalette böyle bir baskıyla karşılaştıklarını dile getirdiler.

BBC Türkçe'nin haberine göre, şikayetçi genç kadınlar, güçlü ve muhafazakar bir Hindu grubu olan Swaminarayan tarikatına ait Shree Sahajanand Kız Enstitüsü'nün öğrencileri.

Geçen Pazartesi günü kaldıkları yurttan bir görevlinin okulun müdürüne, bazı öğrencilerin regl olan kadınların uyması gerektiği düşünülen kuralları ihlal ettiği yolunda şikayette bulunduğunu anlatıyorlar.

Bu kurallara göre regl olan kadınların yemek yenirken diğer herkesten uzakta oturmaları, kendi tabaklarını yıkamaları ve sınıfta en arka sıraye geçmeleri bekleniyor.

Öğrenciler, yurtta bir liste tutulduğunu ve kadınların regl olduklarında bu listeye isimlerini yazmalarının istendiğini, böylece regl olanların yöneticiler tarafından takip edilebildiğini söyledi.

Öğrencilerden birinin babası, okula geldiğinde kızı ve bir kaç arkadaşının yanına gelip ağlamaya başladığını anlattı ve "Şok geçirmişlerdi" dedi.

Perşembe günü bir grup öğrenci okul önünde protesto gösterisi yaparak okulun kendilerini aşağılayan yetkililer hakkında işlem yapmasını talep etti.

Okulun mütevelli heyetinden Pravin Pindoria, olayı "talihsiz" diye niteledi ve soruşturma açıldığını ve suçlu bulunanlara karşı gereken adımların atılacağını söyledi.

Buna karşılık lisenin bağlı olduğu üniversitenin rektör yardımcısı Darshana Dholakia öğrencileri suçladı. Dholakia, öğrencilerin kuralları çiğnediklerini ve bazılarının özür dilediğini söyledi.