Kosova Kızıl Yıldız'ın ülkeye girişini yasakladı

Kosova’da Sırpların yoğunlukta yaşadığı kuzey bölgesinde maç yapmaya gelen Kızıl Yıldız futbol takımının ülkeye girişi polis tarafından engellendi.

Çarşamba günü Kosova makamları, Sırp nüfusun yoğunlukta olduğu kuzey bölgesinde yerel bir futbol takımı olan Trepca’yla Sırbistan’dan gelen Kızıl Yıldız arasında yapılacak olan maçı "ciddi provokasyon" olarak nitelendirerek yasakladı. Belgrad’dan gelen Kızıl Yıldız oyuncularının ise ülkeye girişlerine izin verilmedi.

Utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije između Trepče i Crvene zvezde trebalo je da bude odigrana danas od 14 časova u Kosovskoj Mitrovici. Međutim, našem klubu je bio onemogućen ulazak na Kosovo i Metohiju. ⚪️#fkcz #Kosovo #KupSrbije https://t.co/s7Tb1yAX40 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 9, 2019

Kosova Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Eroll Salihu, BIRN’e verdiği demeçte, “Bu maça izin vermeyeceğiz, çünkü bu durumda tüm spor ilkeleri, ilgili statüler ve devletin toprak bütünlüğü ihlal edilecek” dedi.

Sırbistan basını, Sırp oyuncuların Jarinje'deki Sırbistan-Kosova sınır kapısına geldiğini, Kosova polisinin oyuncuların ülkeye girmesine izin verilmediğini bildirdi.

‘KOSOVA FIFA VE UEFA’DAN ÇIKARTILSIN’

Sırbistan hükümetinin Kosova Ofisi başkanı Marko Djuriç, Kosova'nın oyuncuların bölgeye girmesini yasaklamaya hakkı olmadığını söyledi.

Djuriç, “Sırbistan'ın merkezi ile güney ilimiz arasına demir perde kurmaya çalışırken, Priştine kendini tecrit yolunu seçiyor” dedi ve Kosova'nın FIFA ve UEFA'dan çıkarılmasını istedi.

Sırbistan, 2008’de batı desteğiyle ilan edilen Kosova’nın bağımsızlığını tanımıyor.