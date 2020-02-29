Erdoğan Ruhani ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile İdlib üzerine görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İdlib'deki gelişmeler konusunda konuşulduğu aktarıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA, görüşmede Ruhani'nin İdlib meselesini "çok karmaşık" olarak nitelendirdiğini ve "tehlikeli teröristlerin kökünden sökülmesi gerektiğini" söylediğini belirtti.

Ruhani ayrıca "bölgede yaşayan masum insanların hayatlarının korunması gerektiğini" ifade etti.

İRAN ASTANA SÜRECİNE EV SAHİPLİĞİNE HAZIR

Görüşmede Ruhani, yaklaşan Astana barış sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, süreci bölgesel güvenlik için büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan'sa da İran'ın bölgesel gelişmelerde kilit rol oynadığını belirtti ve Suriye'deki anlaşmazlıkları çözmenin tek yolunun siyasi diyaloglar olduğunu söyledi. Erdoğan İran'ı bu amaçla işbirliği yapmaya çağırdı.