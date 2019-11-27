Avrupa uyuşturucu raporu: Eroin ticaretinin kontrolü Türkiye'de

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi ile EUROPOL tarafından ortak hazırlanan raporda, Avrupa'ya getirilen eroinin büyük oranda Türkiye'deki organize suç gruplarının kontrolünde olduğu belirtildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi ile EUROPOL tarafından ortak hazırlanan uyuşturucu raporu yayımlandı.

Raporda yer alan eroin başlığında, Avrupa'ya getirilen eroinin büyük oranda Türkiye'deki organize suç gruplarının (OSG) kontrolünde olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki grupların Avrupa'ya eroini toptan getirdiği söylenen raporda, Türkiye'nin yanı sıra Balkan, İngiliz, Hollandalı ve Pakistanlı OSG'lerin de Avrupa'da etkili olduğu aktarıldı.

ÇIKIŞ NOKTASI AFGANİSTAN

Euronews'tan Sertaç Aktan'ın habere göre, kaçakçılıkta Balkan güzergahının en kilit rota olması nedeniyle Avrupa Birliği'ne uyuşturucu girmesini engellemek noktasında Türkiye'nin merkezi önemde olduğu belirtiliyor.

Afyon temelli uyuşturucuların çoğunluğunun kaynağının Afganistan olarak gösterildiği raporda, kaynaktan itibaren rota üzerinde gerekli önlemler alınmaz ve girişimler yapılmazsa bu uyuşturucuların Türkiye üzerinden artan miktarlarda Avrupa'ya girmeye devam edeceği öngörülüyor.

AB EROİN PAZARI 7.4 MİLYAR AVRO

Rapora göre, 2017'de AB'de eroinin toplam piyasa değeri 7,4 milyar Avro olurken, Avrupa'da aynı yıl 8 bin 238 aşırı doz vakasına bağlı ölüm yaşandığı, internet nedeniyle uyuşturucuya erişim ve kullanım yaşının giderek düştüğü ve uyuşturucu ticaretinin OSG'lerin bir numaralı gelir kaynağı olmaya devam ettiği aktarılıyor.

Raporda AB'deki yasa dışı tüm uyuşturucu çeşitlerinin toplam piyasa değerinin yıllık 30 milyar Avroyu bulduğu belirtiliyor ve AB'de şimdiye kadar 5 bin OSG tespit edildiği yazıyor.