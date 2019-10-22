6 saatlik toplantı bitti: Türkiye-Rusya mutabakat muhtırasını açıkladı

Erdoğan ile Putin arasında yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantıda iki lider arasında Suriye sınırına ilişkin varılan 10 maddelik mutabakat duyuruldu. Erdoğan 'Bizim Suriye toprağında gözümüz yok' dedi.

Rusya'nın Soçi kentinde 6 saat süren heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından Erdoğan ile Putin ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlaşılır.

- Suriye hükümetiyle Kürtler arasında geniş bir diyalog başlatılması gerekiyor. Çok uluslu Suriye halkının parçası olan Kürtlerin hak ve hukuku ancak bu şekilde savunulabilir.

- Sayın cumhurbaşkanı ile Suriye'de siyasi sürecin ilerlemesi için atacağımız adımları konuştuk. Astana garantör ülkeleri anayasa komitesinin kurulması için uzun süre çalıştılar, sahadaki durumun komitenin kurulmasını engellememesi takdiriğndeyiz.

- Suriyeli göçmenlerin olabildiğince hızlı bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Suriyelileri kabul eden ülkelerin taşıdıkları yük böylece bir hayli hafifleyecektir. Herhangi bir ayrımcılık ve siyasallaştırma ileriye sürmeden diğer ülkeler destek sağlamalı.

- İkili işbirliğimizi de ele aldık. Ticaret hacmimizin arttığını gözlemliyoruz. Ulusal paralarla ödemeleri öngören bir anlaşma imzalandı ekimin başında. Sadece Rus Rublesi ve Türk Lirası'nın ticarette kullanılması değil Rus Mil Kartı'nın da Türkiye'yle ticarette kullanılması sağlanacak. Turistik ve çeşitli sektörlerde iş birliğimizden de bahsettik.

- Çok uzun bir çalışmadan sonra bir karar alındı. Dışişleri bakanlarımız bu kararı anlatacaklar. Bu karar gerçekten çok önemli ve Suriye sınırındaki durumu bir çözüme bağlayacak olan karardır."

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Cumartesi günü trafik kazasında hayatını kaybeden Akkuyu nükleer santralinde çalışan 2 Rus vatandaşı için taziyelerimizi sunuyorum. Yine aynı gün Krasnoyark'ta yaşamını yitiren 15 Rus vatandaşı için başsağlığı diliyorum.

- Ekonomi alanında milli paralarla ticaretin artırılmasına ilişkin bir anlaşmayı kısa süre önce imzalamıştık.

- S-400'lerle ilgili teslimatlar yapılıyor.

- 30 Ekim'de Anayasa Komitesi toplanacak. Beklentimiz gerçek ve kapsamlı bir değişimin önünün açılması.

- İdlib'de nispi bir sukunetin tesis edildiğini görmek memnuniyet verici. Bundan sonraki ana hedefimiz istikrar ortamını güçlendirmek.

- Suriye'nin toprağında gözümüz yok.

- Bir dönem terör ve çatışmayla anılan Suriye toprakları Türkiye'nin çabaları sonucunda huzura kavuştu. Bunu Suriye'nin kuzeyinde de tesis etmek istiyoruz.

- Suriyeli mültecilerin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor.

- Tarihi bir mutabakata imza attık. Buna göre Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir.

- 23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışarısına çıkarılacak örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 150 saat sonra alanın batısı, doğusunda Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır.

- YPG'liler bu bölgeden çıkarılacak.

- Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır.

10 MADDELİK MUTABAKAT MUHTIRASI

İmzalanan 10 maddelik mutabakat muhtırası Rusça ve Türkçe olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından okundu.