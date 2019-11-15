Valilikten şaşırtan açıklama: Camide herhangi bir faaliyet yoktu

Gaziantep'te Akkent Mahallesi'nde yapımına devam edilen ve Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olması planlanan cami inşaatında meydana gelen çökmenin ardından Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akkent Hz. Abdullah Camisi inşaatında 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmediği, hâlâ enkaz altına olan İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın ise olay sırasında inşaata inceleme amacıyla girdiği belirtildi.
Valilik açıklaması şöyle:
Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesinde uzun süre önce yapımı başlatılan ve 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmeyen cami inşaatının içerisindeki ahşap iskelede göçük meydana gelmiştir.
14 Kasım 2019 Perşembe günü (dün)15.42’de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın göçen iskelelerin altında kaldığı belirlenmiştir.
Olayın esnasında cami yakınında bulunan 2 kişi de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralanmıştır.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine, Polis, AFAD, ilk yardım, belediye, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Olay yerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren 250 kişilik ekip İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın bulunduğu tahmin edilen yerdeki ahşap iskeleleri keserek şahsa ulaşma çalışmalarını sürdürürken göçüğün büyük olması nedeniyle Korkut Küçükcan’a henüz ulaşılamamıştır.
'İSKELE BETON DÖKÜLÜRKEN ÇÖKTÜ'
Öte yandan, iskelenin çökmesinin hemen ardından inşaat alanına giden soL muhabirleri, bölgedeki inşaat işçileriyle konuşmuştu. Olayın beton dökme esnasında gerçekleştiğini söyleyen inşaat işçileri, iskelesi çöken Akkent Hz. Abdullah Camisi'nde çalıştıklarını hatta inşaatın yapımına bir süredir ara verilmesinin ardından kullanılmayan tahta iskelelerin çürümesi nedeniyle güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtmişlerdi.
Öte yandan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada da cami inşaatının birkaç yıldır durağan halde beklediği belirtilerek enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ın teknik bir inceleme için olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklama şöyle:
Gaziantep'te yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2. camisi olması planlanan caminin inşaatında, kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi sonucu meslektaşımız Korkut Küçükcan göçük altında kalmıştır.
Olay, 14 Kasım 2019 tarihinde, saat 15:00 civarında, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında meydana gelmiştir. Kubbeyi taşıyan 45 m yükseklik ve 30000 m3 hacmindeki iskele çökmüştür. 2012 yılında 10000 m2 taban oturumunda temeli atılarak yapımına başlanan cami inşaatı, birkaç yıldır durağan halde beklemektedir. Meslektaşımız Korkut Küçükcan teknik bir inceleme için olay yerinde bulunmakta iken iskelenin çökmesiyle göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 19 saattir aralıksız sürdürülmektedir.
Göçük altında kalan meslektaşımızla ilgili iyi haberlerin gelmesini diliyor, meslektaşlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını bir kez daha hatırlatıyoruz.