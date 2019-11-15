Valilikten şaşırtan açıklama: Camide herhangi bir faaliyet yoktu

Gaziantep Valiliği, dün iskelesinde çökme meydana gelen ve bir mühendisin hâlâ enkaz altında olduğu cami inşaatında 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmediğini açıkladı. Olayın ardından bölgeye giden soL muhabirleri, inşaatta çalıştıklarını söyleyen işçilerle görüşmüş, işçiler çökmenin beton dökülürken gerçekleştiğini söylemişti.

Gaziantep'te Akkent Mahallesi'nde yapımına devam edilen ve Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olması planlanan cami inşaatında meydana gelen çökmenin ardından Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akkent Hz. Abdullah Camisi inşaatında 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmediği, hâlâ enkaz altına olan İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın ise olay sırasında inşaata inceleme amacıyla girdiği belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle:

Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesinde uzun süre önce yapımı başlatılan ve 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmeyen cami inşaatının içerisindeki ahşap iskelede göçük meydana gelmiştir. 14 Kasım 2019 Perşembe günü (dün)15.42’de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın göçen iskelelerin altında kaldığı belirlenmiştir.



Olayın esnasında cami yakınında bulunan 2 kişi de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralanmıştır. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine, Polis, AFAD, ilk yardım, belediye, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Olay yerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren 250 kişilik ekip İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın bulunduğu tahmin edilen yerdeki ahşap iskeleleri keserek şahsa ulaşma çalışmalarını sürdürürken göçüğün büyük olması nedeniyle Korkut Küçükcan’a henüz ulaşılamamıştır.



'İSKELE BETON DÖKÜLÜRKEN ÇÖKTÜ'

Öte yandan, iskelenin çökmesinin hemen ardından inşaat alanına giden soL muhabirleri, bölgedeki inşaat işçileriyle konuşmuştu. Olayın beton dökme esnasında gerçekleştiğini söyleyen inşaat işçileri, iskelesi çöken Akkent Hz. Abdullah Camisi'nde çalıştıklarını hatta inşaatın yapımına bir süredir ara verilmesinin ardından kullanılmayan tahta iskelelerin çürümesi nedeniyle güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtmişlerdi.

Öte yandan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada da cami inşaatının birkaç yıldır durağan halde beklediği belirtilerek enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ın teknik bir inceleme için olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklama şöyle: