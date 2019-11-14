'Türkiye'nin ikinci en büyük camisi'nin inşaatı çöktü: 1 işçi enkaz altında

Gaziantep'te cami inşaatındaki iskele çöktü, yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu, diğerinin vücudunda ise kırıklar bulunduğu öğrenildi. Enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Gaziantep'te öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde yapımına devam edilen ve Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olması planlanan cami inşaatında çökme meydana geldi.

İnşaatın kubbeye beton dökmek için kurulan iskelesi çöktü. Yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu, diğerinin vücudunda ise kırıklar bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

YILLARDIR BİTİRİLEMEDİ

Yapımına 2012 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından başlanan Akkent Hz. Abdullah Cami inşaatı, ilk olarak ruhsatsız olması ile kamuoyunun gündemine gelmişti. İnşaata başlandığı dönemde işçilerin sigortasının yapılmadığı da konuşulmuştu.

7 yıldır bitirilmeyen inşaatın yapımını da Edecan İnşaat isimli şirket üstlenmişti. Edecan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selim Ener, daha önce Gaziantep'te düzenlenen "FETÖ" operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, Ener'in başka bir şirket üzerinden yurtdışına usulsüz para transferi yaptığının tespit edildiği duyurulmuştu. Cami inşaatı, Ener’in gözaltına alınmasının ardından durmuştu.

'TAHTA İSKELELER ÇÜRÜKTÜ'

soL'un ulaştığı inşaat işçileri, inşaatın yapımına bir süredir tekrar ara verilmesi nedeniyle kullanılmayan tahta iskelelerin çürüdüğünü söyledi. İşçiler, çökmenin ardından güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtti.

Caminin temel atma törenine eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılmıştı.