Kars'ta Alevi köyüne cami dayatması: Kaymakam hizmeti engelliyor

Sarıkamış'a bağlı Aşağısallıpınar köyünde cami talebi olmamasına rağmen köylüler ilçe kaymakamı tarafından yapılması için tehdit ediliyor.

Aşağısallıpınar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Candan, istememelerine rağmen köye dayatma ile cami yapıldığını belirtti.

Candan, “Alevi köylerine cami yapıp Sünnileştirmek isteniyor. Köyde bir iş yapılacaksa bizleri ararlardı. Ama cami yapılırken sorma gereği duymadılar. Köyümüze cemevi yapılmasını istiyoruz, yapılsaydı bütün herkes yardım edecekti” dedi.

'GÜLEN-EVREN PROJESİ'

Cumhuriyet‘te Mehmet Menekşe imzasıyla yayınlanan habere göre köylülerden Hasan Yalçınkaya, “Alevi köylerine cami projesi Kenan Evren-Fethullah Gülen projesidir. Amaç asimile etmektir. Köyümüzün dokusunu bozmak istiyorlar. Kaymakam, köye altyapı, yol yapılmasını isteyen muhtara cami yapılması karşılığında bu hizmetlerin geleceğini söylüyor. O bölgede tek cami olmayan köy bizim köyümüzdür” diye kaydetti.

Köyün asıl ihtiyacının ziraat ve kooperatif olduğunun altını çizen köy sakinlerinden Ziyattin Kocalar da “Bizim kapımız cemevidir. Ben Alevi olarak doğdum Alevi olarak ölmek istiyorum. Sünnileşmek istemiyorum” dedi.

Aşağısallıpınar köyü muhtarı Kutlay Emelet’in ise köylülere, “Köye hizmet gelmesi için cami yapılmasına göz yumacağız” diyerek ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.