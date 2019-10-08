HDP'den AB ve BM'ye çağrı: Erdoğan'a dur deyin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye’nin Suriye'ye olası operasyonu hakkında partisinin meclis grubunda konuştu: 'AB ve BM başta olmak üzere çağrı yapıyoruz; Erdoğan’ın savaş politikalarına dur deyin.'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna ilişkin konuşan Temelli, "Savaş istemiyoruz. Savaş felakettir. O yüzden buradan güçlü bir şekilde söylüyoruz; savaşa hayır. Tüm Türkiye halklarını, herkesi, tüm Ortadoğu halklarını, Avrupa halklarını, savaşa hayır demek için yan yana gelmeye davet ediyoruz. Tıpkı 17 yıl önce savaştan beslenenlere nasıl hayır dediysek, bugün de bu savaşı istemiyoruz" dedi.

AB ve BM başta olmak üzere çağrı yaptıklarını belirten Temelli, "Erdoğan’ın savaş politikalarına dur deyin. Öyle kısa açıklamalarla değil. Dur deyin. Evet, dur deyin. Yoksa bu savaş sadece Ortadoğu Suriye’nin kuzeyini yakmakla kalmayacak. Bütün dünyayı bu ateşin içine çekmeye devam edecek” diye konuştu.