SDG Komutanı: Esad'la çalışmak seçeneklerimiz arasında

Suriye Demokratik Güçleri komutanı General Mazlum Kobani Abdi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Türkiye'nin olası operasyonuna karşı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile çalışma ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı General Mazlum Kobani Abdi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Türkiye'nin olası operasyonuna karşı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile çalışma ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

NBC'ye konuşan Abdi, "Masadaki seçenekler arasında Esad ile çalışmak da var" diye konuştu.

ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası önceliklerinin "Türkiye'nin yapacağı operasyona karşı koymak olduğunu" dile getiren Abdi, tutuklu IŞİD militanlarının ikinci planda kaldığını söyledi.

Türkiye'nin operasyon ihtimalinin endişe verici olduğunu belirten Abdi, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'a baskı yapması için ABD halkına çağrı yaptı.

Abdi, ABD halkına "Uluslararası terörizme karşı birlikte savaştığınız insanlar, şimdi büyük tehlike altında ve tek başına savaşmak zorunda kalacaklar" diye seslendi.

Milli Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde "Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" açıklamasında bulunmuştu.