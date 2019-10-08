Milli Savunma Bakanlığı: Harekat için tüm hazırlıklar tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de 'güvenli bölge' kurulmasının zaruri olduğu öne sürülerek 'Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır' denildi. İHA'nın haberine göre komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada "Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. pic.twitter.com/2tKfNUwnvf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2019

Öte yandan İHA'nın geçtiği habere göre komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye’deki üs bölgelerine hareket etti. Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Menbiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.