Emekli maaşına yapılacak 'zam' belli oldu

Açlık ve yoksulluk sınırı her geçen ay biraz daha artarken kamu emekçisi ve emeklilerin yeni yılda alacağı muhtemel zamlar da belli oldu.

Yeni yıl yaklaşırken kamu emekçisi ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam büyük oranda belli oldu.

Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması için, Aralık ayında TÜFE’nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, kamu emekçisi ve emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

Sözcü'nün haberine göre, eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük kamu emekçisi maaşı 193 TL, en düşük memur emeklisinin maaşı 137 TL, en düşük işçi emeklisinin maaşı 79 TL, en düşük esnaf emeklisinin maaşı 96 TL, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 90 TL zamlanabilir.