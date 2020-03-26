Bakırköy Adliyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi

Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nde koronavirüs tespit edildi. Mahkemeyle irtibatlı adliye personeline 14 gün idari izin verildi.

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan N.G.'ye koronavirüs teşhisi konulduğu öğrenildi.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı tarafından, Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. Sulh Hukuk Mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldı.

Adı geçen mahkemeler karantinaya alınırken, ilgili tüm hakim ve personelin ilçe sağlık müdürlüklerine başvurması gerektiği bildirildi.