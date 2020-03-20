Hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı, mahkeme personeli karantinaya alındı

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B.L'nin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı, mahkeme personeli karantinaya alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B.L'nin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hakime yapılan testin sonucu henüz belli olmadı.

Mahkeme personelinin Sağlık Bakanlığı koordinesinde karantina altına alındığı ve hakimin etrafındaki herkesin bu durum hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, çiftin 2 çocuğunun da evde karantinaya alındığı, hakimin eşinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.