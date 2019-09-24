AKP’de ‘Pelikan’ kavgasına Yargıtay da katıldı

AKP içinde Pelikancı diye bilinen ekibin yargıda ‘FETÖ’nün halen etkin olduğuna yönelik eleştirilerinin ardından Adalet Bakanı Gül’ün ‘aynı maklubeye kaşık sallayanlar’ yanıtıyla yaşanan gerilim sürerken Yargıtay’dan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

AKP içinde yargıda Fethullahçıların hâlâ etkin olduğuna ve bazı isimlerin Yargıtay’a yerleştirildiğine yönelik tartışmalar sürerken Yargıtay’dan bir açıklama yapıldı.

AKP içindeki Pelikancılar diye bilinen ekibin Yargıtay’a “FETÖ”nün kritik isimlerinin atandığı iddiası üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkmasınlar” demişti.

Yargıtay da bugün “Fettullahçı terör örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik mücadeleye ilişkin kamuoyu açıklaması” başlıklı yazılı açıklama yaparak tartışmaya katıldı. Yargıtay açıklamasında basında yer alan iddiaların soruşturulduğu ve işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

“Yargıtayın Fettullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik karar ve uygulamalarının, bazı basın ve yayın organlarında değerlendirilme ve yorumlama şekli dikkate alınarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yargıtay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak güçlü bir refleks göstermiş, söz konusu örgüt ile iltisaklı olan üyelerini Yargıtaydan uzaklaştırmıştır. Bu kapsamda, disiplin işlemleri sonucunda ilk aşamada, Yargıtay Kanununun m.19 ve m.43/son hükümleri uyarınca 106 kişi hakkında en ağır disiplin cezası olan ve ihraç anlamına gelen ‘çekilmeye davet’ yaptırımı uygulanmış; içlerinde firari olanlar, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleri ile emekli olanlar da dahil olmak üzere, bu süreçte genel toplam itibarıyla 141 kişinin Yargıtay ile ilişiği kesilmiştir.”



Yargıtay’ın açıklaması şu ifadelerle devam etti:

“Yukarıda belirtilenler dışında ceza soruşturmaları da büyük bir titizlikle sürdürülmüş olup, devam eden yargılamalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütündeki faaliyetleri dolayısıyla eski sivil yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında 164 kişi hakkında fezleke düzenlenmiş, bunlardan 163 kişi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 9. Ceza Dairesine dava açılmıştır. Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir. Ayrıca, halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir.



‘İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ’

Yargıtay Başkanlığına çeşitli kanallardan intikal eden tüm şikayet ve ihbarlar büyük bir titizlikle incelenmekte ve gereği yapılmaktadır. Son günlerde bazı medya kuruluşları tarafından dile getirilen yorumlar ile ilgili olarak, söz konusu iddiaların Yargıtaya intikal etmesi üzerine, Yargıtay Kanununun m.43,I-IV hükümleri uyarınca gecikmeksizin muhakkik tayin edilerek tüm deliller toplanmış ve gerekli soruşturma yapılmış olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından anılan suçlara ilişkin Yargıtay içtihatları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

'SOYUT VE MESNETSİZ’

Yukarıda açıkça görüldüğü üzere, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakârlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

