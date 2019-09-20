Havuzda bugün: Erdoğan Bakan Gül'ün çıkışını olumlu buldu

Adalet Bakanı'nın parti içinde kendisine dönük eleştirilerle ilgili "maklubeye kaşık sallayanlar" çıkışının ardından AKP içi ve etrafındaki tartışma hız kazandı. Şimdi havuz bu tartışamaya gömülmüş durumda. Kimisi adalet bakanını haklı buluyor, kimisi eski defterler açılmasın diye mesaj veriyor. AKP içindeki kaynama devam ediyor. Abdülkadir Selvi ise Bakan'ın çıkışını Erdoğan'ın olumlu bulduğunu iddia etti.

Dün AKP/Yeni Parti tartışmalarına Pelikan gerilimi de eklenmişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Pelikancılar olarak bilinen ekibin kendisine yönelik saldırıları üzerine "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" çıkışıyla AKP içindeki taraflaşma artık daha görünür hale gelmiş gözüküyor. Erdoğan'ın Adalet Bakanı'ın maklube çıkışına olumlu yaklaştığı iddiası Pelikan tartışmasının da daha çok su kaldıracağını gösteriyor. Yansımalar devam ederken bugün havuzun iki yazarından uyarı yazıları geldi. Haksız da sayılmazlar. Aralarında Maklubeye kaşık sallamayan var mı ki?

FETÖ İLE KAŞIK SALLAMAYAN MI VAR

Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ifadelerini değerlendirirken, "Ben şahsen demem de, şimdi birileri kalkıp da 'be kardeşim daha düne kadar Fetö’cülerle kaşık sallamayı bırak, iş tutan sizdiniz' derse altından nasıl kalkacak? Fetö ile kaşık sallamayan mı var?" dedi.

Şanlıdağ'ın "Kasnak boşa mı dönüyor ne?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Ben şahsen demem de, şimdi birileri kalkıp da «be kardeşim daha düne kadar Fetö’cülerle kaşık sallamayı bırak, iş tutan sizdiniz» derse altından nasıl kalkacak? Fetö ile kaşık sallamayan mı var? Milat diye bir şey var; tarihini de biz belirlemişiz. 17/25 Aralık. Söz konusu hakim, bir ilçeye atanmıyor ve Fetö konusunda ciddi zaafı var. Sen bunu Yargıtay’a atayacaksın, basın da eleştirdiği vakit kızacaksın. O zaman biz de kasnak boşa dönüyor deme hakkına sahibiz. Eli kanlı bir terör örgütüne terör örgütü demeyen, denmesi için BM’nin, hem de Güvenlik Konseyi’nin kararını gerekli gören bir hâkim Yargıtay’a üye olarak atanabiliyorsa, çok ciddi sorunla karşı karşıyayız demektir. Yandı gülüm, keten helva. Neşet Ertaş bir türküsünde: “Anam anam, ben derdimi kime yanam” derdi.

PARTİ İÇİ TARTIŞMA

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'de yaşanan gelişmeleri köşesine taşıdı. Selvi Adalet Bakanı'nın "aynı maklubeye kaşık sallayanlar" çıkışının da Erdoğan tarafından olumlu değerlendirildiğini iddia etti.

Selvi'nin "Erdoğan, parti içi tartışmalar için ne dedi?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekide;

AK Parti bir süredir pek alışık olmadığı tartışmalar yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında bu konuda ciddi bir uyarıda bulunuyor, “Mümkün olduğunca partinin iç politik tartışmalardan uzak durması lazım” diyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi veremezler” diye bir çıkış yaptı. Peki Erdoğan’ın bu tartışmaya ilişkin tavrı ne oldu? Adalet Bakanı Gül’ün, bu konuşmadan sonra Erdoğan’la görüştüğü söyleniyor. Gül’ün, “Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler gösterdim. Çok iyi bir görüşme oldu” dediği ifade ediliyor.

HİÇ KOLAY OLMAYACAK

Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan AKP’nin iktidar olduğu 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana ilk kez muhalefetin söylemlerinin toplumda karşılık bulmaya başladığını söyledi. Ocaktan, "Kuşkusuz statükoya alışanların değişime uyum sağlamaları hiç kolay olmayacaktır, ama zaman her şeyin ilacıdır" dedi. Ocaktan'ın "Muhalefetin dili artık toplumda karşılık buluyor" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

AK Parti’nin iktidar olduğu 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana ilk kez muhalefetin söylemleri toplumda karşılık bulmaya başladı. İktidarın pırıltılı günlerinde muhalefetin söylemlerinin çok fazla bir kıymeti harbiyesi yoktu, çünkü AK Parti toplumun beklentilerine, taleplerine karşılık verme konusunda önemli bir mesafe almış ve insanlar başka bir sese kulak verme gibi bir ihtiyaç hissetmiyorlardı.

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Ve ilk kez muhalefetin eleştirileri toplumda karşılık buluyor ve yeni siyasi oluşumlar özellikle AK Parti tabanında ciddi bir dalgalandırma oluşturmuş bulunuyor. Şu anda yeni bir siyasi oluşum için yola çıkan Ali Babacan ve arkadaşlarıyla Ahmet Davutoğlu’nun toplumun arayışlarına cevap verecek güçlü bir merkez oluşturabilirler mi, henüz net olarak bilmiyoruz. Parti kimliklerini belirleyip sahaya çıktıklarında bunu hep birlikte göreceğiz. Hemen belirtmekte yarar var, toplumun değişim taleplerinin gerek iktidar partilerine, gerek muhalefete ve gerekse yeni siyasi hareket için yola çıkanlara çok büyük bir sorumluluk yüklediğini herkesin idrak etmesi gerekiyor.

KAPATIN: HEPİNİZ KAŞIĞI KIRILIR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “Düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasın” sözleri tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, muhafazakâr kesimdekilere tavsiyelerde bulundu.

Özkök "O aynı maklubeye kaşık sallamayan bir kişi var" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Sebebi de çok basit...

Bu “maklube” lafını hiç sevmedim...

Ve açıkça yazdım.

Adı maklube olan bir yemekle işim olmaz...

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O nedenle muhafazakâr kesimdeki arkadaşlara tavsiyem şu...

Aklınız varsa bir an önce kapatın şu maklube muhabbetini...

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Yoksa hepinizin kaşığı kırılır vallahi...