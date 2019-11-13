ABD'den yaptırım kararı: Türkiye kara listede

ABD Hazine Bakanlığı, ulusal güvenliği tehdit oluşturdukları gerekçesiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülkeden 22 şirkete karşı yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkeden 22 şirkete yaptırım kararı aldı.

Sputnik'in haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Bu 22 şirketin ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiği tespit etti"ifadeleri yer aldı.

Listede Türkiye, Fransa, İngiltere, İran, Ürdün, Lübnan, Umman, Pakistan, Suudi Arabistan, Senegal, Suriye, BAE ve Bahreyn’den şirketler yer alıyor.

Daha önce kara listeye alınan Pakistan, Singapur ve BAE’den olmak üzere 3 şirket de listeden kaldırıldı.