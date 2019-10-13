Ankara Altındağ Aydınlıkevler Semt Evi açıldı

TKP’nin ‘Emekçilere!’ başlıklı konferansında açmayı kararlaştırdığı semt evlerine Ankara’da bir yenisi eklendi. Altındağ ilçesi Aydınlıkevler mahallesinde semt evi bugün açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin ‘Emekçilere!’ başlıklı konferansında açmayı kararlaştırdığı semt evlerine Ankara’da bir yenisi eklendi. Altındağ ilçesi Aydınlıkevler mahallesinde semt evi açıldı.

Açılışta konuşan Özgür Hüseyın Akış Altındağ ilçesinin cemaatlerle, uyuşturucuyla anıldığını; bunun bütün iktidarlar tarafından emekçi mahallerine bilinçli bir şekilde uygulandığını söyledi.

Son dönemde mültecilerin yoğun yaşadığı bir ilçe haline de geldiğini söyleyen Akış, düşmanın patronlar olduğunu mültecilerin Türkiye işçi sınıfının bir parçası olduğunu vurguladı.

Ardından sözü 31 Mart yerel seçimlerinde TKP Altındağ belediye başkan adayı olan Yusuf Şaylan aldı. Açılan semt evlerinin önemine vurgu yapan Şaylan şu andaki savaşın karşısında işçilerin örgütlü bir şekilde durması gerektiğini söyledi. Nazım Hikmet'in Kore savaşı sırasında bir ABD'li yetkiliye yazdığı 23 sentlik asker şiirini okudu.

Son sözü TKP Ankara il komitesi adına Devrim Koçak aldı. Koçak şu anda fiili bir savaşın içinde olduğumuzu, sermaye sınıfına karşı olmadan ABD emperyalizmine karşı olunmasının bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Mahallenin yoğun ilgisiyle gerçekleşen açılışta, semt evinde neler yapılacağı konuşuldu.