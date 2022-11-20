Toplu zehirlenmelere dikkat çeken gıda mühendisleri atama istedi

Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu, bugün Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan gıda mühendisi Günseli Karaçayır KPSS'de yüksek puanlar alan gıda mühendislerinin kamu kurum ve kuruluşlarında gıda mühendislerine ayrılan dilim yetersiz olduğu için açıkta kaldığını belirtti.

Karaçayır "2020 puanlarımızla 2 yıl bekledikten sonra, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yalnızca 135 gıda mühendisi ataması yapılmıştır. Biz gıda mühendisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı meslek gruplarından bir tanesiyiz. Son günlerde kamuoyunda artan gıda zehirlenmesi vakaları, gıda üretimindeki skandallar, denetim eksikliğinden kaynaklı gıda taklit ve tağşiş listeleri kabarmaya başlamıştır. Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önleyici tedbirlerin alınmaması ve gıda denetimlerinin yetersiz olması, toplum sağlığını ciddi bir biçimde etkilemekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Biz gıda mühendislerinin görev başında olamamasından kaynaklı çıkan bu gibi sorunlar, istihdamımızın ne derece elzem olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu sorunların yetkililer tarafından ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekmektedir" dedi.

Gıda kontrol denetmeni unvanı ve imza yetkisine sahip diğer meslek gruplarının kendi görevlerini yaptığını söyleyen Karaçayır "Kaliteli, hijyenik, toplum sağlığını tehdit etmeyen gıda üretimi için denetimlerin artırılması ve bu denetimleri alanında yetkili olan gıda mühendislerinin yapması gerekmektedir" diye konuştu.

Her gıda kontrol görevlisine 100 işletme düşüyor

Türkiye’de bulunan yaklaşık 720 bin gıda işletmesinin 7 bin 500 gıda kontrol görevlisi tarafından denetlendiğini dile getiren Karaçayır "Denetimlerde her gıda kontrolü görevlisi başına yaklaşık 100 işletme düşmektedir. Denetlenen işletmelerin kapasitesi ve ürün çeşitliliği de göz önüne alındığında, gıda kontrol görevlilerinin iş yükü daha da artmaktadır. Fakat ülke geneline bakıldığında 100 binden fazla gıda mühendisi bulunmaktadır. İşsiz gıda mühendislerinin hepsinin kamuda yer alamayacağı aşikardır. Fakat kamuda çalışmak isteyen ve aynı zamanda KPSS’den 80 ve üzeri puan almış kişilerin atamalarının yeterli sayıda yapılması beklenmektedir" dedi.

'İstiyoruz ki 80-85 puanlarla atanalım'

Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu Başkanı Aydın Baha Yılmaz ise şöyle konuştu:

“Bu ülkenin üvey evladı değiliz. Tıpkı orman mühendisleri, ziraat mühendisleri, sağlık çalışanları gibi biz de göreve hazırız. Ben, kızıma yalan söyledim. 31 Temmuz’da, sınav çıkışında, ‘Baba sınavın nasıl geçti’ dedi. ‘Bu sefer oldu kızım’ dedim. Sonra sınav iptal oldu. ‘Olsun, vardır bir hikmet’ dedik. İkinci sınavı yaptılar. İkinci sınava girerken başta hazırlanamadım. Çünkü ilk sınavda başarmıştım, olacağını biliyordum. İkinci sınav olduğunda, kızıma yalancı düşmemek için çalıştım, gayret ettim ama ilk sınavdaki puanı alamadım. 85 puan aldım. Başka bölümde olsa 80 puanlarla, 85 puanlarla atamalar mümkün. Biz bu devletin evladıyız, istiyoruz ki 80-85 puanlarla atanalım. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde göreve hazır gıda mühendisleri olduğumuzun bilinmesini isterim.”

'Gıda mühendisinin olmadığı bir gıda denetimi doğru değildir'

Kendisinin atandığını ancak atanmayan çok sayıda gıda mühendisi arkadaşının olduğunu söyleyen Fatih Efe ise şunları söyledi:

“Ben atandım ama atanamayan bir sürü gıda mühendisi meslektaşım var. Atamaların elzem olduğunu buradan söylemek isterim. 718 bin gıda işletmesi var. Buraları denetleyenlerin 2 bin 500’e yakını veteriner hekim, 2 bin 400’e yakını ziraat mühendisi, maalesef bin 700’ü gıda mühendisidir. Neticede bir gıda firması denetimine giderken gıda mühendisi, veteriner ve ziraat mühendisiyle denetime giderler. Bir gıda firmasını gıda mühendisi denetler. Gıda denince otorite, gıda mühendisliğidir. Çünkü çok disiplinlerden oluşmuş bir eğitim alıyoruz. Gıda mühendisinin olmadığı bir gıda denetimi doğru değildir. En alt sınırda bin 700 gıda mühendisi olduğu için bin 700 ekip oluyor. 718 bin işletme, sadece senede bir kere denetlenebiliyor. İşletmeleri her gün denetlememiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye’de denetimlerin gıda mühendissiz yapıldığı ve yetersiz olduğunu söylemek istiyorum.” (ANKA)