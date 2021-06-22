Soylu'ya 'Sezgin Baran Korkmaz' soruları: İddialar doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Meclis'e soru önergesi verdi.

Süleyman Soylu'ya yönelik verilen soru önergesi şöyle:

Bir süredir medya platformlarında haber başlıklarının ilk sırasında yer alan, kamuoyunun da yakından takip ettiği “mafya – siyaset –ticaret ilişkileri” iddialarına tanıklık ediyoruz. Son olarak hakkında soruşturmalar bulunan; Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve Bakanlığınız bürokratları ve şahsınız ile görüştüğü iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da yakalandığı haberleri birçok soruyu da beraberinde getirdi. Yasalara bağlılık yanında kamu yönetimi ve etiği temelinde iddialara açıklık getirmeniz bulunduğunuz makamın gereğidir. Bu durum yasalar ile çerçevelenmiş görev ve yetkilerinizin olduğu kadar kamu otoritesinin güvenilirliği ve yönetimde şeffaflık bakımından da bir zorunluluktur.

Bu bağlamda;