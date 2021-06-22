Soylu'ya 'Sezgin Baran Korkmaz' soruları: İddialar doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Meclis'e soru önergesi verdi.
Süleyman Soylu'ya yönelik verilen soru önergesi şöyle:
Bir süredir medya platformlarında haber başlıklarının ilk sırasında yer alan, kamuoyunun da yakından takip ettiği “mafya – siyaset –ticaret ilişkileri” iddialarına tanıklık ediyoruz. Son olarak hakkında soruşturmalar bulunan; Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve Bakanlığınız bürokratları ve şahsınız ile görüştüğü iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da yakalandığı haberleri birçok soruyu da beraberinde getirdi. Yasalara bağlılık yanında kamu yönetimi ve etiği temelinde iddialara açıklık getirmeniz bulunduğunuz makamın gereğidir. Bu durum yasalar ile çerçevelenmiş görev ve yetkilerinizin olduğu kadar kamu otoritesinin güvenilirliği ve yönetimde şeffaflık bakımından da bir zorunluluktur.
Bu bağlamda;
- Hakkında soruşturmalar olan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünden sorumlu bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından Ankara’ya çağırıldığı iddiaları doğru mudur? Üst düzey emniyet bürokratının, hakkında soruşturma yürütülen bir kişi ile ilişkileri varsa bu ilişkiler nasıl açıklanabilir?
- İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yurt dışına çıkmadan önce 5 Aralık 2020 tarihinde görüştüğünüz iddiaları doğru mu? Bu görüşmede kendisine "yurt dışına çık" dediğiniz iddiaları hakkında cevabınız nedir?
- İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile tanışıklığınız var mı? Adı geçen ile bu görüşmenin öncesinde başka tarihlerde de bir araya geldiniz mi?
- 5 Aralık 2020 günü Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüyseniz birden fazla kez görüştüğünüz iddiaları doğru mudur? Doğru ise nerede ve ne görüştünüz? İlk görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine İstanbul'a doğru yola çıkan Korkmaz’ın geri dönüp bir kez daha görüştüğünüz iddiaları doğru mu? Görüşmede neler konuşuldu?Sezgin Baran Korkmaz'ın görüşmeye gelirken yanında kimler vardı?
- Sezgin Baran Korkmaz'ın ilişkide olduğu iddia edilen personel hakkında herhangi bir iş ve işlem yapılmış mıdır? Yapılacak mıdır? Yapıldıysa süreç hangi aşamadadır?Sezgin Baran Korkmaz hakkında Interpol'e kırmızı bülten başvurusu ne zaman yapılmıştır?
- Avusturya'da gözaltına alındığı iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye getirilmesi ve yargı önüne çıkarılması konusunda yapılan girişimler ve işlemler nelerdir? Adalet Bakanlığı ile Bakanlığınız arasında bu konu üzerine yapılan eşgüdüm çalışmalarını açıklar mısınız?