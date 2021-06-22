'Sezgin Baran Korkmaz'ı bakanlığa çağıran polis müdürü yurtdışına atandı'

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Türkiye de Korkmaz'ın iadesini istedi ancak henüz nereye teslim edileceği belli değil.

T24 yazarı Tolga Şardan Korkmaz'ın tutuklanmasının ardından Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşanan hareketliliği bugün köşesine taşıdı. Şardan Korkmaz'ın ABD'ye iadesinin daha mümkün göründüğünü, bu durumun Türkiye'deki yetkilileri telaşlandırdığını söyledi.

Yazıda Korkmaz'ın Türkiye'den kaçmadan İçişleri Bakanlığı'nda yaptığı iddia edilen görüşmenin de ayrıntılarına yer verildi. Şardan "Korkmaz İçişleri Bakanlığı'nın merdivenlerinde Bakan Soylu'yu beklerken kimlerle sigara içti? Bu isimler KOM'dan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve KOM Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu muydu? Ayaküstü sigara sohbetinde neler konuşuldu?" gibi ayrıntılı sorular da sordu.

Şardan'ın yazısında ayrıca Baran Korkmaz'ı bakanlığa görüşmeye çağıran şube müdürünün, Soylu'nun talimatıyla yurdışına atandığı da belirtildi.

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Yazı şu şekilde:

"Şimdi filmi biraz daha geriye saralım.

Ne diyordu, suç örgütü lideri? "Korkmaz, 4 Aralık'ta Ankara'da Soylu ile görüştü, 5 Aralık günü Türkiye'den kaçtı!" Özeti bu.

Özetten harekete devam ederken birkaç soruyu da araya sıkıştırmakta fayda var.

Suç örgütü liderinin iddiasına göre -ki bu iddia şimdiye kadar olayın taraflarınca yalanlanmadı- KOM'dan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu, Korkmaz'ı arayıp Ankara'ya çağırdı.

Ben de edindiğim bilgileri bu noktadan itibaren ilave edeyim konuya.

Yurt dışı göreve gönderilen müdür!

Korkmaz'ı Ankara'ya çağıran bizzat Holoğlu değil. Holoğlu'nun talimatıyla dairede görev yapan bir şube müdürü. Bu şube müdürünün görev alanı organize suçlarla mücadele etmek.

Görevi organize suçla mücadele etmek olan şube müdürü, genel müdür yardımcısının talimatıyla hakkında adli soruşturma yürütülen bir şüpheliyi, İçişleri Bakanı ile görüşmek amacıyla Ankara'ya çağırıyor! Korkmaz da ilgili yerlerle irtibat kurduktan sonra Ankara'ya geliyor.

Sonrasında da Korkmaz'ı İçişleri Bakanı ile görüştürmek için Ankara'ya davet eden şube müdürü yine Soylu'nun onayıyla KOM Dairesi'nin yurt dışında irtibat görevlisi olarak atanıyor!

Nasıl ama! Tesadüfler peş peşe gelişmiş.

İşin diğer ilginç yönü daha var. Korkmaz, 5 Aralık 2020 cumartesi günü bakanlıkta ve emniyette mesainin olmadığı sırada Soylu ile görüşüyor. 6 Aralık Pazar günü yurt dışına çıkıyor.

Makam merdiveni başında sohbet!

Bir soru ile olayın pekişmesine katkı vereyim.

* Korkmaz, 5 Aralık 2020 günü Soylu ile kaç kez görüştü? İlk görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine İstanbul'a doğru yola çıkan Korkmaz, geri dönüp bir kez daha Soylu ile görüştü mü?

* Korkmaz'ın bakanlığa gidişinde yanında emniyetten kimler vardı?

* Mesela bakan makamına çıkılan özel merdivenlerin başında Soylu'nun müsait olmasını beklerken kimlerle sigara tüttürdü? Bu isimler KOM'dan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve KOM Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu muydu? Ayaküstü sigara sohbetinde neler konuşuldu?

* Varlığı - yokluğu belli olmayan, düşük profilli Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, gelişmeler içinde yer alan ve Soylu'nun A takımındaki personeli hakkında idari soruşturma başlatacak mı? Yoksa bu kadar ağır ithamlar ve iddiaları, sıradan yurttaş gibi seyredecek mi?"