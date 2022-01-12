Metal işçileri grev kararı almıştı, toplu sözleşme imzalandı: Yıllık yüzde 65 zam

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile metal işçilerinin üç sendikasının yaptığı son toplu sözleşme görüşmesinden anlaşma çıktı.

Patronların yüzde 12 ile başlayan zam önerisini reddeden işçiler hem işyerlerinde eylemlere başlamış hem de mitinglere imza atarak grev kararını duyurmuştu.

Gelinen noktada patronlar 6 aylık yüzde 27,44, yıllık ise yüzde 65 oranında zam teklifine imza attı.

Toplu sözleşme dün gece yarısı imzalandı.