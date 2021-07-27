Macron'un üzerine takılan çiçekler güldürdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız sömürgesi olan Polinezya Adalarına ziyarette bulundu.
Macron’u karşılayan Polinezyalı yetkililer ve onlarla birlikte törene katılan yerli halk, Fransız Cumhurbaşkanı’nın boynuna çok sayıda çiçek kolyesi astı. Macron'un boynuna asılan kolyeler ziyaret devam ettikçe giderek arttı.
Boyun bölgesi tamamıyla görünmez hale gelen Macron, yürümekte zorlandı.
Takılan çiçeklerin yoğunluğu sosyal medyada eğlence konusu oldu. Fransız Cumhurbaşkanı için "yürüyen çiçek" benzetmesi yapıldı.