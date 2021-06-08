Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yaptığı bir resmi ziyaret sırasında bir kişiden tokat yedi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Macron'un ülkenin güney doğusundaki Drôme bölgesindeki ziyareti sırasında bariyere doğru yürüdüğü ve sonrasında bariyer arkasında bulunan bir kişinin kendisine tokat attığı görülüyor.

Görüntülerde, tokat atan adama görevliler müdahale ederken, Macron olay yerinden uzaklaştırılıyor.

Fransa basınının aktardığına göre, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat atan kişinin olay sırasında "Macronizm'e son" diye bağırdığı belirtildi.