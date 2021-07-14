Haiti Devlet Başkanı'na suikastta adı geçen ABD'li şirket Maduro'ya da suikast planlamış

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastında adı geçen ABD merkezli güvenlik şirketinin daha önce de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı suikast girişimine karıştığı belirtildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Moise'e suikastın arkasında olduğu düşünülen ABD merkezli özel güvenlik şirketi CTU Security'nin Maduro'ya 2018 yılındaki başarısız suikast girişimine karıştığına dair ellerinde bilgi olduğunu söyledi.

CTU Security, ABD'nin Florida eyaletinde Miami merkezli bir özel güvenlik şirketi. Sahibi ise Bolivarcı hükümete muhalif Venezuelalı göçmen Antonio Itriago.

Şirket Haiti Devlet Başkanı Moise suikastıyla gündemde. Haiti polisi suikastın planlayıcılarından olduğunu belirttiği Christian Emmanuel Sanon'u gözaltına almıştı. Haiti polisinin açıklamasına göre, onlarca Kolombiyalı ve 2'si Haiti asıllı ABD vatandaşı paralı asker suikastın ardından ilk olarak Sanon'la telefon görüşmesi yaptı.

Önceki gün gözaltına alınan Sanon'un suikast timinde yer alan Kolombiyalıları CTU Security adlı şirketten korumaları olarak kiraladığı ortaya çıktı. Buna göre Sanon Haiti'ye Dominik Cumhuriyeti üzerinden koruması olarak kiraladığı bu kişilerle birlikte seyahat etti. Haiti yetkilileri suikasta karışan 21 Kolombiyalı paralı askerin uçak biletlerinin de bu şirket tarafından alındığını bildirdi.

Şirketin sahibi Itriago'nun Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile de birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Duque hükümeti fotoğrafın Miami'deki seçim kampanyası sırasında çekildiğini doğruladı ancak etkinliğe çok sayıda kişinin katıldığını belirterek bu fotoğrafın ikili arasındaki bir bağlantı olduğunu göstermediğini ileri sürdü.

Ivan Duque ile Antonio Itriago.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez dün düzenlediği basın toplantısında bu haberlere de atıfta bulundu ve Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin bölge için "gerçek bir tehdit" haline geldiğini söyledi.

Kolombiya'daki paramiliterliğin yeni bir tür Amerikalar Okulu (SOA) olduğunu dile getiren Rodriguez ABD'deki şirketlerin Kolombiya'daki bu askerleri Irak'ta, Venezuela'da ve şimdi de Haiti'de suikastlar için tuttuklarını vurguladı.

Rodriguez "Haiti Devlet Başkanı'na suikastına karışan Venezuelalı muhalif lider Antonio Enmanuel Intriago Valera'nın yönettiği Miami merkezli özel güvenlik şirketi CTU Security, Başkan Maduro'ya karşı suikast girişiminin arkasındaki şirkettir" dedi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 4 Ağustos 2018'de bir askeri törendeki konuşma yaptığı sırada Maduro'ya patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla suikast girişiminde bulunulmuştu. 7 askerin yaralandığı saldırıdan Maduro yara almadan kurtulmuştu. Venezuela hükümeti suikast girişiminin arkasında Kolombiya ve ABD'nin olduğunu duyurmuştu.

Rodriguez geçen yıl Mayıs ayında Kolombiya üzerinden ülkeye sürat tekneleriyle sızmaya çalışan paralı askerlerin yer aldığı saldırının ve La Vega'daki olayların da Kolombiyalı paralı askerin eylemlerinin tipik örnekleri olduğunu söyledi.