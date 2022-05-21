10 büyük bankanın ilk çeyrek kârı 50 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin aktif büyüklüğü en yüksek 10 mevduat bankasının ilk çeyrekte 50,2 milyar lira kâr ettiği açıklandı. Bankaların Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 8 trilyon lirayı aştı. 2021 yılında en büyük 10 bankanın aktif toplamı 7 trilyon 285 milyar lira düzeyindeydi.

Ziraat Bankası 1,5 trilyon lira ile en büyük aktife sahip banka oldu. Bankanın aktif büyüklüğü, 3 aylık dönemde yüzde 9,6 arttı. İkinci aktifine sahip banka VakıfBank oldu. VakıfBank, söz konusu dönemde aktifini yüzde 9,7 artışla 1,1 trilyon liraya çıkardı. İş Bankası da Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. Böylece aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan banka sayısı 3'e yükseldi.

Bankalar, bu yılın ilk çeyreğinde baz etkisinin de katkısıyla kârda üç haneli artışlar gördü. İlk çeyrekte en yüksek kârı 8,4 milyar lira ile İş Bankası elde etti. İş Bankası geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla kârını yüzde 355 artırdı. Garanti BBVA, 8,2 milyar lira ile ikinci, Akbank 8 milyar lira ile üçüncü, Yapı Kredi 7,3 milyar lira ile dördüncü ve Ziraat Bankası 6,7 milyar lira beşinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Garanti BBVA kârını yüzde 206, Akbank yüzde 297, Yapı Kredi yüzde 400 ve Ziraat Bankası yüzde 599 artırdı. En büyük ikinci aktif büyüklüğe sahip olan VakıfBank, ilk çeyrekte 3 milyar lira kâr elde etti. Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası ilk çeyrekte 50 milyar 232 milyon lira net dönem kârı elde etti ve en büyük 10 bankanın kârı geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 324 artış gösterdi.

TKP'den açıklama: Hemen devletleştirme!

Bankaların kârlarını katladığının açıklanması sonrası Türkiye Komünist Partisi'nden açıklama geldi. TKP'nin sosyal medyadan "Hemen devletleştirme!" etketi kullanılarak yapılan açıklamasında yurttaşların borçlandığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Ülkedeki 10 büyük bankanın yıllık kârı yüzde 324 artmış! Emekçilerse borca bağımlı yaşıyor. Borcunu ödeyemeyen milyonlarca emekçi icralık; konut, tarla ve maaşlarına el konuyor... Tüm bankalar devletleştirilmeli ve emekçilerin kredi borçları derhal silinmelidir!"