Halkın yüzde 70'inden fazlasının geçimi zorlaştı

Metropoll Araştırma, Nisan ayında yaptığı ankette halkın bireysel ekonomik durumunu araştırdı. Ankete katılanlara, "Son bir yıl içinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti?" sorusu yöneltildi.

Buna göre, son bir yıl içinde geçim şartlarının iyileştiğini söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 6,8 olurken, kötüleştiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 70,8 seviyesinde oldu. Halkın yüzde 21,9'u ise refah düzeyinin değişmediğini söyledi.

AKP'li ve MHP'li seçmen de 'geçim şartları kötüleşti' dedi

Sonuçlar, parti tabanlarında incelendiğindeyse AKP seçmeninin yüzde 37,7'sinin "kötüleşti" dediği görüldü. Değişmediğini söyleyen AKP seçmeni oranı yüzde 45,2 oldu.

MHP seçmeninin de yüzde 41'i refah düzeyinin kötüleştiğini söylerken, yüzde 39,1'iyse "değişmedi" dedi.