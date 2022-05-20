Konyalı vatandaştan Binali Yıldırım'a: Şu ekonomiye bir el atın, millet perişan

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, beraberinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle birlikte Konya'nın AKP'li Cihanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Yıldırım'ın Cumhur İttifakı'ndan bahsettiği sırada söz alan Konyalı bir vatandaş, "20 senedir size oy veriyorum, AK Partili olarak söylüyorum, şu ekonomiye bir el atın. Hep yukarıda kalındı, alt kısma inilsin artık. Valla millet perişan" dedi. AKP'li Cihanbeyli Belediyesi'ne tepki gösteren başka bir yurttaş ise "4 bin lira maaşla biz ödeyemeyiz. Bu arsaları da ödeyemeyiz. O zaman belediye gelecek, elimizden alacak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ise vatandaşa "Atıyoruz, atıyoruz merak etmeyin" diye yanıt verdi.