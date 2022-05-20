68 yaşındaki yurttaş: Komşular verirse yemek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum

Osmaniye’de tek başına yaşayan 68 yaşındaki Kamil Dinç, 'Komşular verirse yiyorum, vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum' dedi.

Haber Merkezi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, 68 yaşındaki Kamil Dinç tek başına, tek odalı bir evde yaşıyor.  Maaşı olmadığını ve komşuların verdiği yiyeceklerle karnını doyurabildiğini söyleyen Dinç, şöyle konuştu:

"Gençliğimde kazmaya, çapaya gidip çalışırdım. Onun bunun işini yapardım, öyle geçinirdim. Şimdi kocadım, çalışamıyorum. Aç susuz, kuru ekmekle günüm geçiyor. Komşular verirse yiyorum vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum. Komşular yemek veriyor, ekmek veriyor. Kimsem yok onlarla geçiniyorum, maaşım yok.” (ANKA)

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