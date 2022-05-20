Türkiye icralık oldu: '16 milyonluk İstanbul'da 8,2 milyon dosya var'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, alım gücü düşen yurttaşların ve ekonomik sıkıntılar yüzünden iş yapamaz hale gelen esnafın icra yüküyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tekin, UYAP verilerine dayanarak ülkenin icra haritasını çıkardı.

'2022'de 2 milyon 657 bin yeni dosya'

Türkiye'deki icra dairelerinde devam eden dosya sayısının 23 milyon 511 bine çıktığının söyleyen Gürsel Tekin, araştırmaya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"2022 yılbaşından beri icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 657 bin yeni dosya geldi. Her gün 18 bin dosya açılıyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oldu. Ekonomik anlamda sorun yaşayan halk, ‘Nasıl olsa ödeyemeyeceğim’ diyerek tebligatlarını almaya dahi gitmiyor. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve bu ekonomik krizin yarattığı toplumsal bunalım artık sosyal krize dönmüş durumda. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken vatandaş bu ihtiyaçlarını başta bankalar olmak üzere çeşitli finansal kurumlardan yüksek faizle çekilen kredi, kredi kartları ve borçlarla karşılamaya çalışıyor. Bu krediler de ödenemiyor. Nisan ayının başı itibariyle, takibe düşen kredilerle birlikte 1 trilyon 62 milyar liraya ulaştı.

'Neredeyse çalışma çağındaki herkese 1 icra dosyası düşüyor'

İstanbul nüfusu 16 milyon, 8,2 milyon icra dosyası var. İzmir’de 4,3 milyon insan yaşıyor, 1,6 milyon icra dosyası var. Neredeyse çalışma çağındaki herkese 1 icra dosyası düşüyor. Ankara’da 2 milyon, Antalya’da 1 milyona yakın dosya var. İcra daireleri tarihin en yoğun günlerini yaşıyor. Türkiye icralık oldu. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 28,3 milyar lira düzeyinde. Yani milletimiz eskiden borca batmış durumdaydı, şimdi borcunu da ödeyemiyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek."

'Yıl sonunda icra dosyaları da patlayacak'

Yurttaşların bankalara 854 milyar lira bireysel kredi (konut, otomobil, ihtiyaç), 242 milyar lira da kredi kartlarından kaynaklanan borcu olduğunu belirten Gürsel Tekin, "Yıl sonunda çok daha fazla insan hacizle karşılaşacak, icra dosyaları da patlayacak" diye konuştu.

2002 yılında 8 milyon icra dosyası olduğunu da hatırlatan Tekin, "24 milyon dosya 3 kat artış demek. AKP gelecekte milleti icra dairesine düşüren parti diye anılacak. Halk nefes alamaz bir hale geldi" ifadesini kullandı. (ANKA)