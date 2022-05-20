CHP ve AKP'den Swiss Otel arazisi işbirliği: 'Mevcut iktidarın yaptığından farklı değil'

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel arazisi, dönemin AKP'li İBB Başkanı Kadir Toptaş tarafından 2010 yılında satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştı. 2032 yılına kadar kiracı olarak işletme hakkı bulunan Hüsnü Özyeğin tek başına girdiği ihaleyi 422 milyon TL ile kazanmıştı.

İki CHP'li meclis üyesi ise söz konusu satışta kamu yararı bulunmadığı ve ihaleye sadece 22 yıl daha işletme hakkı bulunan kiracı şirketin girmesini gerekçe göstererek satışın iptalini mahkemeye taşımıştı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etmiş, Danıştay 13. Daire ise mahkemenin kararını onaylayarak Mart 2014 tarihinde ihalenin iptal kararını kesinleştirmişti.

AKP de CHP de 'evet' dedi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda, İBB'ye ait olan Swiss Otel arazisinin satışı tekrardan gündeme taşındı. Arazinin satışına ilişkin talebin altından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzası yer alırken, arsanın satışına ilişkin gündem maddesi meclis tarafından onaylandı. Gerçekleştirilen oylamada AKP, CHP, MHP ve İYİP'li meclis üyeleri "evet" oyu kullanırken, yalnızca 2 CHP’li ve 2 İYİP'li meclis üyesi, partilerinin grup kararlarına aykırı oy kullanarak "hayır" dedi.

'Mevcut iktidarın yaptığından farklı değil'

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, söz konusu arsanın satışına ilişkin gündem maddesinin İBB Meclisinde onaylanmasını soL'a değerlendirdi.

Neo-liberal politikalarla gerçekleştirilen özelleştirilmelerin karşısında olduklarını belirten Köymen, meslek odaları olarak arsanın özelleştirilmesine karşı olduklarını ifade etti. Kamusal bir alanın özelleştirme yolu ile kapatıldığına katıldığına dikkat çeken Köymen, "Arazinin satışa çıkartılmasıyla ilgili alınan karar doğru değil, araziye otel yapılması da doğru değildi" dedi.

Arazinin geçmiş yıllarda yap-işlet-devret modeli ile satışının öngörüldüğünü hatırlatan Köymen, dönemin CHP'li meclis üyelerinin ihaleye işletme hakkı bulunan şirketin kazanması nedeniyle satışa karşı çıktıklarını aktardı. Gerçekleştirilecek olan ihalenin günümüzde de adil olmadığını belirten Köymen, işletme hakkı bulunan şirketin hâlâ aynı şirket olduğuna da dikkat çekti. CHP'nin özelleştirmeye dair tutumunu değerlendiren Köymen, "CHP'nin yaptığı mevcut iktidarın yaptığından farklı değil" diye konuştu.