Türkiye'de giyim patronları, yeni koronavirüsten 2 milyar dolar bekliyor

Türkiye’deki giyim sektörü patronları Çin'deki salgını fırsata çevirmenin peşinde. Türk Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Karasu, Çin’den dönen siparişlerin yüzde 1'inin Türkiye'ye yöneleceğini belirterek 'Bu da 2 milyar dolar olabilir' dedi.

Tekstil sektöründen iki yetkili, Reuters'a verdikleri demeçte, yeni koronavirüs salgınıyla boğuşan Çin'de giyim malzemesi üreten birkaç moda perakendecisinin üretimi Türkiye'ye kaydırmak konusunda Türk firmalarıyla görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Yeni koronavirüsün patlak vermesi, Çin'in anakarasında bugüne kadar 637 kişiyi öldürdü ve birçok fabrikanın yetkilileri üretim faliyetlerini askıya alma kararı aldı.

Polonyalı moda perakendecisi LPP, Çin'de üretim gecikmeleri devam ederse, Türkiye, Bangladeş ve Vietnam'daki fabrikalarla bir yedek plan olarak görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Türk Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Kara Karasu, Reuters'a verdiği demeçte "Satın alma yöneticileri ve tasarımcılar, koronavirüs endişeleri ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle Çin'e gidemiyor. Bu nedenle, tanınmış birçok marka Türkiye'de yeni mevsimlik ürünlerin üretimi için görüşmelere başladı” diye konuştu.

TL’NİN DEĞERSİZ OLMASI TÜRKİYE’Yİ UYGUN SEÇENEK YAPMIŞ

Karasu, Çin'de imalat maliyetlerinin artması ve son iki yıl içinde Türk lirası değerinde yüzde 36'lık bir düşüşün, 2018'deki döviz krizinin ardından Türkiye'yi zaten uygun bir seçenek haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

Karasu, "Üretim maliyetleri Çin ile Türkiye arasında aynı seviyeye geldikçe, bazı Avrupalı ​​firmalar zaten siparişleri buraya kaydırmayı düşünüyorlardı" dedi.

2 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

Çin'in hali hazırda 170 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının olduğunu hatırlatan TGSD Başkanı "Hesaplamalarımıza göre siparişlerin yaklaşık yüzde 1'i başlangıçta Türkiye'ye yönelecek ve bu da 2 milyar dolar olabilir" dedi.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 17,7 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleştirdi.

İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHGİB) başkanı Mustafa Gültepe de Ruters'a yaptığı açıklamada hem yeni hem de mevcut müşteriler Türk fabrikalarına giderek daha fazla temas ettikleri için sektörün ek sipariş alma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Gültepe, "Türkiye'de koronavirüs patlak vermesinden sonra fiyat ve ürün isteyen giyim perakendecileri var... Sanırım salgının etkisi 5-6 ay sürecek... Ve sanırım Mayıs'tan sonra göreceğimiz Çin'den büyük bir aktarım olacak" dedi.

DAHA ÖNCE DE ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE ÜRETİM AKIŞI OLMUŞTU

Konuya dair soL’a konuşan bir uzman ise, Çin’deki üretimin Türkiye’ye kaydığı örneklerin daha önce de görüldüğünü belirterek “Buna benzer iki shifting dalgası gördük. İlki 2008 krizinde Avrupalılar Çin’den yüksek miktarda mal almak istemediği için (stok maliyeti kusma ve nakliye avantajı sağlama), ikincisi de Çin’de asgari ücret arttığında oldu” hatırlatmasında bulundu.

