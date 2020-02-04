DSÖ: Küresel bir Yeni Koronavirüs salgını yok

Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden Briand, Çin'in Vuhan kentinde başlayan Yeni Koronavirüs salgınının küresel boyuta ulaşmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel bulaşıcı tehlikelere hazırlıklardan sorumlu müdürü Sylvie Briand, Yeni Koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Briand, "Şu anda küresel bir salgın içerisinde değiliz. Çoklu odak noktaları olan bir Koronavirüs salgınına sahip olduğumuz ve her bir odak noktasını ortadan kaldırmaya çalıştığımız bir aşamadayız" açıklamasında bulundu.

Briand, DSÖ'nün Çin vatandaşlarının ülkelerine iadesi konusunda farklı ülkelerle çalışma yürüttüğünü ve bu ülkelerle "uyum içinde çalışmak konusunda yoğun tartışmalar yaptığını" söyledi.

Briand, DSÖ'nün virüsün mutasyona uğradığına dair bir kanıtı olmadığını ve virüsün "oldukça durağan" olduğunu da sözlerine ekledi.