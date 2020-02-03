Korona salgını ABD'li ilaç şirketine yaradı

ABD'li ilaç firması Gilead Sciences, Remdesivir adlı deneysel bir antiviral ilacı Yeni Koronavirüs vakalarında denenmek üzere Çin’e gönderme konusunda Çinli yetkililerle anlaştığını açıkladı.

ABD'li Gilead Sciences isimli ilaç firması geçtiğimiz Cuma günü, ürettiği deneysel bir antiviral ilacı (Remdesivir) Yeni Koronavirüs vakalarında denenmek üzere Çin’e göndereceğini, ayrıca ilacın etkinliğini araştırmak amaçlı klinik deneylere başlanması konusunda da Çinli yetkililerle anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD'li Nasdaq endeksi içinde yer alan Gilead Sciences hisseleri bugünkü seansta 1 Şubattaki kapanış fiyatından yüzde 4,5 primli olarak açılış yaptı.