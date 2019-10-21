Uşakov: Erdoğan ile Putin 120 saat sonrasını görüşecek

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, yarın Rusya’da bir araya gelecek Erdoğan ile Putin’in ‘Türkiye’nin Kürt güçlere tanıdığı’ 120 saatin sonrasını görüşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Soçi'de bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD'yle yapılan anlaşma kapsamında “Kürt güçlere tanıdığı 120 saatin ardından Suriye'de oluşacak durumu” konuşacağını söyledi.

Yarınki kritik zirve hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Uşakov, "Bilindiği üzere yarın 120 saat veya 5 günlük süre doluyor. Sonrasında durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Liderlerimiz de tam olarak bu konuyu istişare edecek" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Uşakov, “Rusya için temel hususun Suriye ve bölgede uzun süreli istikrarın sağlanması olduğunu, bunun yalnızca Suriye'nin birliğinin yeniden tesisiyle mümkün olacağını ve Suriye'deki tüm etnik grupların çıkarlarının gözetilmesini beklediklerini” ifade etti.

Putin ve Erdoğan'ın bu yıl 7 kez yüz yüze görüştüğünü, düzenli olarak telefonda görüştüklerini söyleyen Uşakov, son olarak 15 Ekim'de yaptıkları telefon görüşmesinde "Suriye'deki durum göz önünde bulundurularak planlanmayan bir çalışma görüşmesi yapılmasının kararlaştırıldığını" belirtti.

Tarafların küçük heyetler dahilinde bir araya geleceğini kaydeden Uşakov "Putin ve Erdoğan'ın baş başa görüşmesi de ihtimal dahilinde. Ardından daha geniş katılımla bir çalışma yemeği verilecek ve bu sırada bazı ikili işbirliği konuları ele alınacak. Yemeğin ardından iki lider basın toplantısı düzenleyecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Erdoğan’ın Putin’in daveti üzerine yarın Rusya’ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacağı, ziyarette ikili ilişkilerin ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü belirtildi. Açıklamada Erdoğan ile Putin’in heyetlerarası görüşmelere başkanlık edeceği kaydedildi.