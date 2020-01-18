Pompeo: İran’a önleyici saldırılar düşünüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek" için bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik "önleyici saldırılarda bulunma" olasılığını düşündüklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı Hugh Hewitt Radio Show programında İran'la yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Programda kendisine "İran’ın diğer ülkelerin topraklarına düzenlediği füze saldırısı bağlamında, İran’daki nükleer tesislere önleyici saldırılara ihtiyaç olup olmadığı" sorulması üzerine Pompeo, “Bu, üzerinde çok düşündüğümüz önemli bir soru” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın “hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını” söylediğini belirten Pompeo, İran’ın da nükleer silah elde etme niyetinde olmadığını açıkladığını söyleyerek, “İranlıların iddia ettiği gibi bu açıklamanın, bu yükümlülüğün gerçek, doğrulanmış, kontrol edilebilir olduğunu garanti etmek için yapılması gereken her şeyi yapmayı planlıyoruz. Biz hiçbir zaman bunun olmasına izin vermeyiz” dedi.