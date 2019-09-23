Pakistan Cumhurbaşkanı: Hindistan savaş açarsa, Pakistan bu savaşa girer

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da Türk gazetecilere konuşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan'la yaşanan Keşmir gerilimine ilişkin açıklamada bulundu. 'Eğer Hindistan savaş açarsa, Pakistan bu savaşa girer' diyen Alvi, Hindistan Başbakanı Modi’yi 'Hitler politikası izlemekle' suçladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da Türk gazetecilere konuşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan'la yaşanan Keşmir gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hindistan'ın Keşmir politikasına ilişkin “Keşmir halkının tümü ev hapsindedir. İletişim 40 gündür kapalı. 100 binden fazla kişi öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi. 8-9 Keşmirli’ye 1 asker düşüyor. Ama onları bastıramıyorlar” diyen Alvi, Pakistan’ın masaya oturma teklifinin Hindistan yönetimi tarafından reddedildiğini söyledi.

Hindistan'ın nükleer silah bulundurmasını 'büyük tehlike' olarak niteleyen Alvi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi 'Hitler politikası izlemekle' suçladı. Alvi, Modi'ye ilişkin “Şu andaki en önemli sorun, nükleer silah düğmesinin üzerinde bir faşistin elinin olması. Dünya büyük bir tehlike altında” açıklamasını yaptı.

Pakistan'ın her türlü seçeneğe hazırlıklı olduğunu belirten Alvi, “Eğer Hindistan savaş açarsa, Pakistan bu savaşa girer. İki uçaklarını düşürdük, bir pilotlarını jest olsun diye geri verdik. Buradaki en tehlikeli şey, Hindistan’ın nükleer silaha sahip olması. Hiroşima, Nagazaki gibi olayların olmamasını istiyoruz” dedi.